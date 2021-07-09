قراؤنا من مستخدمي إنستجرام

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام

إضغط هنا للإشتراك



كاركاسون (فرنسا) : عادل الدراج البريطاني المخضرم مارك كافنديش الجمعة الرقم القياسي لعدد الانتصارات في مراحل طواف فرنسا للدراجات الهوائية، بتحقيقه انتصاره الرابع والثلاثين إثر فوزه في المرحلة الثالثة عشرة.

كان هذا الفوز الرابع لكافنديش في نسخة هذا العام ليعادل الرقم القياسي للبلجيكي إيدي ميركس الذي صمد 46 عامًا في الطواف العريق، فيما حافظ السلوفيني تاداي بوغاتشار حامل اللقب على الصدارة.

ويملك هذا الإنجاز طعمًا خاصًا بعدما وجد كافنديش نفسه في مهب الريح في كانون الاول/ديسمبر الفائت عندما كان من دون فريق، وبعدما فشل في تحقيق اي انتصار في طواف فرنسا في السنوات الخمس الاخيرة.

رفض كافنديش الجمعة الاحاديث عن إمكانية تحطيمه الرقم القياسي بسبب تقديسه لميركس، الذي حقق لقب الطواف خمس مرات.

وقال بعد الفوز "هذا فقط انتصار آخر في الطواف...لا يمكنني أن أقارن به".

وتابع الدراج البالغ 36 عامًا "إيدي ميركس هو أفضل دراج في التاريخ وسيبقى كذلك...كل انتصاراتي تحققت في مراحل السرعة".

وأردف "ولكن إذا واحد من انتصاراتي ألهم الاطفال، فهذا كل ما أريده".

تمكن الدراج المعروف باسم "مانكس ميسيل" (صاروخ مانكس)، من تجاوز خط النهاية الجمعة متقدمًا ببضعة سنتيمترات فقط عن أقرب منافسَيه في مرحلة امتدت على مسافة 219,9 كلم بين نيم وكاركاسون.

وتتبقى مرحلتان مسطحتان قد يتمكن فيهما كافنديش من الانفراد بالرقم القياسي.

ترتيب الخمسة الأوائل في المرحلة الثالثة عشرة:

1 البريطاني مارك كافنديش 5,04,29 ساعات

2 الدنماركي مايكل موكوف بنفس التوقيت

3 البلجيكي ياسبر فيليبسن بنفس التوقيت

4 الاسباني ايفان غارسيا بنفس التوقيت

5 الهولندي داني فان بوبيل بنفس التوقيت

ترتيب الخمسة الأوائل في الترتيب العام:

1 السلوفيني تاداي بوغاتشار 52,27,12 ساعة

2 الكولومبي ريغوبرتو أوران بفارق 5,18 د

3 الدنماركي يوناس فينغيغارد بفارق 5,32 د

4 الإكوادوري ريشارد كاراباس بفارق 5,33 د