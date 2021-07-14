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هيوستن (الولايات المتحدة) : استهلّت قطر مشوارها كضيفة في بطولة الكأس الذهبية لمنطقة كونكاكاف في كرة القدم، بتعادل مع بنما 3 3 الثلاثاء ضمن المجموعة الرابعة في هيوستن.

وتخوض قطر البطولة المخصّصة لمنتخبات أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي، بعد حصولها على بطاقة دعوة ضمن تحضيراتها لاستضافة مونديال 2022 نهاية العام المقبل.

وتقدم "العنابي" ثلاث مرات في المباراة، لكنه أفسح المجال لبنما بالعودة.

وتأخرت المباراة المقررة في هيوستن نحو ثلاث ساعات بسبب ظروف الطقس.

تقدّمت قطر، بطلة آسيا 2019، في الدقيقة 48، عندما هزّ أكرم عفيف الشباك بتسديدة صاروخية قريبة. وعادلت بنما برأسية ذكية من رولاندو بلاكبيرن (51).

لكن المعز علي، أفضل لاعب وهداف كأس آسيا، استعاد تقدم القطريين بعد دقيقتين، مترجماً بتسديدة أرضية تمريرة جميلة لعفيف (53).

عادلت بنما مستفيدة من تردّد دفاعي قطري، وعبر بلاكبيرن أيضاً الذي سجّل في مرمى الحارس مشعل برشم مرة ثانية (58)، لتهتز الشباك أربع مرات في عشر دقائق.

بعدها بخمس دقائق، حصلت قطر على ركلة جزاء ترجمها القائد حسن الهيدوس على طريقة بانينكا (63)، لكن عبد الكريم حسن كلف فريقه ركلة جزاء ترجمها إريك ديفيس معادلاً النتيجة مرة نهائية (79)، في ظل اهدار محمد مونتاري فرصة أخيرة كانت كفيلة بتحقيق الفوز.

وكانت بنما، المصنفة 78 عالمياً (قطر مصنفة 58)، قد شاركت في 2018 للمرة الأولى في تاريخها في كأس العالم وخرجت من دور المجموعات بثلاث هزائم.

ورأى مدرب قطر الإسباني فيليكس سانشيس قبل البطولة انها ستمنحه فرصة للوقوف على جاهزية الفريق "لهذه البطولة أهمية كبيرة، فالمشاركة في بطولات رسمية والتعرف على مدارس كروية مختلفة ستمنحنا فرصة لتقييم مستوانا مقارنة بالمنتخبات التي سنواجهها في بطولة كأس العالم".

وأعقب تتويج قطر بلقب كأس آسيا خوضه العديد من المنافسات الدولية، منها بطولة كوبا أمريكا بالبرازيل في 2019، وتصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم 2022 التي واجه خلالها منتخبات أوروبية، بعد دعوته للمشاركة فيها ضمن إعداد منتخب البلد المضيف للنسخة المقبلة من المونديال.

يشار إلى أن منافسات النسخة المقبلة من كأس العالم ستنطلق في 21 تشرين الثاني/نوفمبر 2022، حيث يلعب المنتخب القطري مباراة الافتتاح على استاد البيت الذي يتسع لـ 60 ألف مشجع، وتختتم منافساته في استاد لوسيل بحضور 80 ألف مشجع يوم 18 كانون الأول/ديسمبر 2022، تزامناً مع احتفالات قطر باليوم الوطني.

وفي المجموعة عينها، فازت هندوراس على غرينادا 4 صفر، بأهداف جيري بنغتسون (28)، إدوين سولانو (52)، جوني ليفيرون (86) وروميل كيوتو (88).

وفي الجولة المقبلة السبت، تلعب قطر مع غرينادا وهندوراس مع بنما.