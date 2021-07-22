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لندن: توفي المدرب الإنكليزي مايك سميث الذي قاد المنتخب المصري لإحراز كأس الأمم الإفريقية لعام 1986، عن 83 عاماً بحسب ما أعلن الخميس الاتحاد الويلزي لكرة القدم الذي تعامل معه مرتين للاشراف على منتخبه الوطني.

واشتهر سميث بقيادة المنتخب المصري الى الفوز القاري عام 1986 على حساب الكاميرون بركلات الترجيح أمام 100 ألف متفرج في مدرجات ملعب القاهرة، بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي.

كما كان سميث الذي أشرف على مصر من 1985 حتى 1988، أول مدرب أجنبي يقود المنتخب الويلزي الذي وصل تحت اشرافه لربع نهائي كأس أوروبا عام 1976 قبل أن يخرج على يد يوغوسلافيا.

ونعى الاتحاد الويلزي سميث قائلاً إن "أفكار الجميع في الاتحاد الويلزي لكرة القدم مع عائلة وأصدقاء مايك سميث في هذا الوقت الحزين".

حل سميث بدلاً لديفيد بوين كمدرب لويلز في عام 1974 حين قادها الى ربع نهائي كأس أوروبا 1976، قبل أن يفشل في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 1978 بعد الهزيمة صفر-2 أمام اسكتلندا في مباراة لعبت على ملعب "أنفيلد" الخاص بليفربول.

ترك سميث منصبه عام 1979 قبل أن يتولى مسؤولية الاشراف على هال الإنكليزي لثلاثة أعوام.

وعاد للاشراف على ويلز مرة ثانية عام 1994 خلفاً لجون توشاك الذي لم يصمد في المنصب لأكثر من 48 يوماً، لكن مغامرته الثانية كانت أقصر من الأولى واستمرت لعام وأربعة أشهر فقط.