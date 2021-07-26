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طوكيو: ضَمن الأردن تحقيق أولى ميداليّاته في أولمبياد طوكيو الصيفي والثانية في تاريخ الألعاب، بعد تأهّل لاعب التايكواندو صالح الشرباتي المصنّف سادسًا عالميًّا إلى نهائي وزن 80 كلغ، إثر فوزه على الأوزبكستاني نيكيتا رافالوفيتش السابع 13-11.

ويلتقي الشرباتي حامل لقب بطولة آسيا 2021 وبرونزيّة آسياد 2018 في النهائي لاحقًا الإثنين مع المصنّف أول عالميًّا الروسي ماكسيم خرامتشوف المشارك تحت علم محايد الذي أقصى المصري سيف عيسى 13-1.

وسيهدي الشرباتي بلاد النشامى ثاني ميداليّاتها على الإطلاق في الأولمبياد بعد أن حصد باكورتها أحمد أبو الغوش في التايكواندو أيضًا عندما تُوّج بذهبية وزن 68 كلغ في ريو 2016.

مباراة صعبة

وقال الشرباتي (22 عامًا) بعد الفوز في تصريح لوكالة فرنس برس "المباراة النهائية ستكون صعبة مثل المباريات الأولى، في النهاية نحن في الأولمبياد لذا الكلّ حاضر وجاهز. سنرتاح الآن ونحلّل النّهائي ونحن متفائلون".

وعادل رافالوفيتش في الثواني الأخيرة من الجولة الثالثة 11-11 ليلجآن إلى جولة حاسمة أنهاها الشرباتي بالنقاط الذهبيّة وسط فرحة جنونية له ولمدرّبه على الحلبة وحولها، وأضاف "شكرت ربّي لأنّ هذه الجهود لم تذهب سدى(...) فكّرت بعائلتي لأنّهم تعبوا معي ووقفوا إلى جانبي لأصل إلى هنا".

وخرجت المصريّة هداية ملاك حاملة برونزية ريو 2016 في وزن 57 كلغ من الدور ربع النهائي لوزن 67 بعد خسارتها ضد البريطانية لورن وليامس المصنّفة ثالثة عالميًّا وبطلة أوروبا 2018 و2019 بنتيجة 13-12، ولكن ستكون الفرصة سانحة أمامها للمنافسة على اللّون ذاته هذه المرّة أيضًا بعد بلوغ البريطانية المباراة النهائية.