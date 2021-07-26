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طوكيو: رفع أسطورة الجودو الياباني شوهي أونو عدد الميداليات الذهبية لليابان إلى 7 في أولمبياد طوكيو، بعد فوزه في نهائي منافسات 73 كلغ على بطل العالم الجورجي لاشا شافداتواشفيلي.

وخلال هذا النهائي عالي المستوى، الذي حضره رئيس اللّجنة الأولمبيّة الدوليّة الألماني توماس باخ وأوتا آبي وشقيقها هيفومي اللّذان تقلدا الذهب الأحد في وزني 52 و 66 كلغ، ظفر أونو بالميدالية بوازاري.

ويُعتبر أونو أحد عباقرة الجودو، وهو بطل العالم ثلاث مرّات وبطل أولمبي مرّتين.

وذهبت الميداليّتان البرونزيّتان إلى الكوري الجنوبي شانغريم آن، والمونغولي تسوغتباتار تسند أوشير.

وهذه ثاني ذهبية لليابان الإثنين، بعد إحراز موميجي نيشيا ذهبية سكايتبورد شوارع.