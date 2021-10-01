قراؤنا من مستخدمي فيسبوك

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال صفحتنا على فيسبوك

إضغط هنا للإشتراك



برلين : استبعد مدرب منتخب ألمانيا هانسي فليك المدافع ماتس هوملس عن التشكيلة المستدعاة لمواجهة رومانيا ومقدونيا الشمالية في تصفيات أوروبا المؤهلة إلى كأس العالم 2022 في قطر، حيث يتطلع المانشافت إلى تحقيق فوزين من أجل حسم تأهله إلى المونديال القطري.

ويتصدر المنتخب الألماني المجموعة العاشرة بفارق أربع نقاط عن أقرب منافسيه، ويستطيع حسم تأهله إلى النهائيات بفوزه على رومانيا في هامبورغ في الثامن من تشرين الأول/أكتوبر الحالي، ومن ثمّ عندما يزور مقدونيا الشمالية بعد ثلاثة أيام.

واستدعى فليك من جديد في تشكيلته المؤلفة من 23 لاعباً المخضرم توماس مولر والحارس مارك أندريه تير شتيغن وماتياس غينتر، وأعاد سبب استبعاد هوملس إلى ضرورة حصول الأخير على الراحة بسبب مشاكل في الركبة.

وقال فليك "الجميع يعرف إمكانيات ماتس عندما يكون جاهزاً بنسبة مئة في المئة".

سيغيب أيضاً لاعب وسط مانشستر سيتي إيلكاي غوندوغان، ومدافع أتالانتا الايطالي روبن غوسينز ومدافع دورتموند محمود داهود عن التشكيلة النهائية بسبب الإصابة، فيما برز حضور جمالا موسيالا وفلوريان فيرتس في تشكيلة فليك.

وبعد اكتساح أرمينيا 6 صفر وأيسلندا 4 صفر في التصفيات الشهر الماضي، يتطلع فليك الى المزيد من العروض المقنعة في المباراتين المنتظرتين لحجز مقعد بطل العالم أربع مرات في النهائيات.

وأردف "لدينا فارق أربع نقاط، نريد البناء على ذلك والتأهل بأسرع وقت ممكن".

وهنا التشكيلة:

حراسة المرمى: مانويل نوير (بايرن ميونيخ)، مارك أندريه تر شتيغن (برشلونة الإسباني)، برند لينو (أرسنال الإنكليزي)

الدفاع: تيلو كيهرر (باريس سان جرمان الفرنسي)، لوكاس كلوسترمان (لايبزيغ)، دافيد راوم (هوفنهايم)، أنتونيو روديغر (تشلسي الإنكليزي)، نيكو سكلوتيربيرك (فرايبورغ)، نيكلاس زوله (بايرن ميونيخ)، ماتياس غينتر (بوروسيا مونشنغلادباخ)