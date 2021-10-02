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لوس أنجليس: استقالت ليزا بيرد، مفوّضة رابطة دوري كرة القدم الأميركي للسيدات، نتيجة ضغوطات بسبب طريقة تعاملها مع مزاعم سلوك جنسي لأحد المدربين، بحسب ما أعلنت الرابطة مساء الجمعة.

وجاء قرار استقالة بيرد بعد إعلانها ارجاء مباريات نهاية الأسبوع من دوري السيدات في مختلف انحاء البلاد.

قالت الرابطة في بيان دون أن تسمّي بديلاً لبيرد "تلقت رابطة الدوري وقبلت استقالة ليزا بيرد كمفوّضة لها".

إقالة بول رايلي

وجاءت استقالة بيرد بعد يوم من إقالة نادي نورث كارولينا كورادج مدرّبه بول رايلي بسبب ما وصفه الفريق بأنه "مزاعم خطيرة متعلقة بسوء السلوك".

قالت بيرد الجمعة قبل استقالتها "كان هذا الأسبوع ومعظم الموسم صادماً للغاية للاعباتنا وموظفينا، واتحمّل كامل المسؤولية للدور الذي لعبته".

أضافت في بيان "أنا آسفة جدداً للألم الذي يشعر به كثر... إدراكاً لتلك الصدمة، قرّرنا عدم دخول الميدان نهاية هذا الأسبوع كي نمنح الجميع بعض المساحة للتفكير".

وتم تعيين بيرد مفوّضة للدوري في شباط/فبراير 2020، خلفا لأماندا دافي.

وجاءت إقالة المدرب الإنكليزي رايلي (58 عاماً) بعد تفصيل موقع "ذي أثلتيك" سوء سلوكه الجنسي الواسع النقاط والذي امتدت على أندية ودوريات عدّة منذ العام 2010.

كان رايلي ثاني مدرب في الدوري يقال هذا الأسبوع بعد انهاء الرابطة عقد ريتشي بورك مدرب واشنطن سبيريت، بع تحقيق في مزاعم إساءة لفظية وعاطفية.

وكانت النجمتان الدوليتان أليكس مورغان وميغان رابينو من بين منتقدي تعامل رابطة الدوري مع مزاعم رايلي.

غرّدت مورغان "الخلاصة: قومي بحماية لاعبيك. افعلي الشيء الصحيح ايتها الرابطة".

بدورها، غرّدت رابينو "الرجال، يحمون الرجال، الذين يسيئون إلى النساء. سأقولها مرة أخرى، الرجال، يحمون الرجال، الذين يسيئون إلى النساء".