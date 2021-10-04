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باريس: رحّب الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بقرار الحكومة البريطانية المتعلق بالسماح للاعبين الدوليين وخاصة الأمريكيين الجنوبيين الممارسين في إنكلترا بالإستفادة من الحجر الصحي المخفّف عند انتهاء مشاركتهم مع منتخبات بلادهم في التصفيات المؤهّلة لنهائيات كأس العالم 2022 في قطر، وذلك في حال تلقّيهم لقاحًا كاملًا ضد فيروس "كوفيد 19".

وقال الإتحاد الدولي في بيان صحافي "الفيفا يرحب بقرار الحكومة البريطانية السماح للّاعبين الملقّحين بالكامل بتمثيل منتخبات بلدانهم في المباريات المقبلة ضمن تصفيات كأس العالم والعودة من الدول المدرجة على القائمة الحمراء في ظل ظروف حجر صحي مناسبة".

وأضاف "نعتقد أنّ الوضع الحالي أفضل بشكل كبير من الوضع الذي شهدناه في (أيلول) سبتمبر".

وتابع "مع ذلك، ندرك أنّ هذا القرار لا يهم جميع اللاعبين ونظلّ مصمّمين على تحسين الوضع خلال النوافذ الدولية المقبلة".

وكانت السلطات البريطانية أعلنت الجمعة أنّها توصلت إلى اتفاق لحل قضية تحرير اللّاعبين الأجانب الذين سيسافرون إلى دول على القائمة الحمراء، الأكثر تضرّرًا حاليًّا من الوباء.

وسيتمكّن اللاعبون الذين تلقّوا جرعتين من لقاح فيروس كورونا من مواصلة التدريب واللّعب في مباريات أنديتهم بعد نافذة تشرين الأول/أكتوبر الدولية، لكن سيُطلب منهم البقاء في فندق أو سكن خاص يوفّره النادي لمدة عشرة أيام.

حرمان من اللعب

وكانت الأندية الإنكليزية رفضت خلال النافذة الدولية في أيلول/سبتمبر تحرير لاعبيها للإلتحاق لمنتخباتهم الوطنية لخوض المباريات الدولية التي أُقيمت في دول القائمة الحمراء، بما في ذلك العديد من الدول في أفريقيا أو أميركا الجنوبية، بسبب الحجر الصحي الإلزامي الذي كان ينبغي عليهم الخضوع له عند عودتهم.

وحرم مدرب البرازيل تيتي من تسعة لاعبين محترفين في الدوري الإنكليزي الممتاز خلال مباريات أيلول/سبتمبر، مُنعوا من قبل أنديتهم من السفر، بسبب بروتوكول فيروس كورونا الذي يفرض عليهم عزلًا صحيًّا لمدة عشرة أيام عند عودتهم إلى بريطانيا أبرزهم حارس المرمى أليسون بيكر (ليفربول)، المدافع تياغو سيلفا (تشلسي) والمهاجم غابريال جيزوس وحارس المرمى إيدرسون (مانشستر سيتي).

كما رفض مانشستر يونايتد تحرير مهاجمه الأوروغوياني إدينسون كافاني، وليفربول لاعبيه البرازيليين أليسون بيكر وفابينيو ومهاجمه المصري محمد صلاح.