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برشلونة: أعلن النجم الإسباني الأسطوري في كرة السلة باو غاسول اعتزاله اللعبة نهائيًا بعمر الحادية والأربعين.

ويتمتّع غاسول الشقيق الأكبر لمارك غاسول، بسجل رائع خلال مسيرته حيث تُوّج بطلًا للدوري الأميركي للمحترفين في كرة السلة مرتين عامي 2009 و2010 خلال دفاعه عن ألوان لوس أنجليس ليكرز. كما شارك في مباراة كل النجوم (أول ستار) ست مرات.

أمّا في صفوف منتخب إسبانيا، فأحرز غاسول الذي لعب في صفوف أندية ممفيس غريزليز، شيكاغو بولز سان أنتونيو سبيرز وميلووكي باكس أيضًا، بطولة العالم مرة واحدة، وبطولة أوروبا 3 مرات، بالإضافة إلى تطويق عنقه بالميدالية الأولمبية الفضية مرتين والبرونزية مرة واحدة.

أنهى مسيرته بإحراز بطولة إسبانيا في صفوف فريقه برشلونة في حزيران/يونيو الماضي. كما أنّ غاسول هو أفضل هدّاف في تاريخ كرة السلة الأوروبية.

ويعتبر العملاق الكاتالوني (216 سنتم)، من أبرز اللّاعبين الذين أنجبتهم الملاعب الأوروبية إلى جانب الأساطير الأخرى الألماني ديرك نوفيتسكي، الكرواتي درازن بتروفيتش، ومواطنه توني كوكوتش أو الفرنسي توني باركر.