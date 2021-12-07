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الدوحة : خطف المنتخب الأردني ثاني بطاقات التأهل عن المجموعة الثالثة وأكمل عقد المتأهلين إلى ربع نهائي كأس العرب في كرة القدم، بفوزه على فلسطين 5 1 الثلاثاء في الجولة الثالثة والأخيرة.

على استاد 974 في العاصمة القطرية الدوحة، سجل خماسية الأردن بهاء عبد الرحمن (9 من ركلة جزاء)، حمزة الدردور (24)، محمود مرضي (82)، والبديل يزن النعيمات (86 و90+1)، بينما سجل تامر صيام الهدف الوحيد لفلسطين (44).

وحقق المنتخب الأردني الأهم وكسب البطاقة لاثانية التي كان يتنافس عليها مع فلسطين والسعودية التي خسرت صفر 1 أمام المغرب المتصدر بالعلامة الكاملة.

ورفع الأردن رصيده إلى ست نقاط في المركز الثاني بفارق ثلاث نقاط خلف المغرب، بينما بقيت السعودية في المركز الثالث برصيد نقطة واحدة بفارق الأهداف عن فلسطين في المركز الرابع والأخير.

وفي ربع النهائي السبت، يلتقي المغرب مع ثاني المجموعة الرابعة الذي يحدد لاحقاً في قمة مصر والجزائر، بينما يلتقي الأردن مع متصدرها.

ويفتتح الدور ربع النهائي الجمعة بلقاءي تونس مع عمان، وقطر مع الإمارات.

الأردن يستعيد التوازن

أثمر الضغط المبكر من "النشامى" ركلة جزاء إثر إعاقة محمد أبو زريق من المدافع عبد اللطيف البهداري فانبرى لها القائد عبد الرحمن بنجاح إلى يسار الحارس الفلسطيني عمر قدورة (9).

وقدم ياسين البخيت فاصلاً من المراوغة ثم مرر كرة قصيرة للدردور الذي غمزها من مسافة قريبة وحولها داخل الشباك الفلسطينية مضاعفاً تقدم الأردن (24).

واستفاق المنتخب الفلسطيني بعد صدمة الهدف الثاني ونجح في تهديد مرمى الحارس الأردني يزيد أبو ليلى في أكثر من مناسبة، دون النجاح في هز الشباك إلا عندما ارتقى صيام لعرضية خالد سالم ودكها بقوة في الشباك الأردنية (44).

وتواصلت الإثارة مع انطلاقة الشوط الثاني، وسنحت أكثر من فرصة لفلسطين للتعديل، أبرزها عندما انفرد خالد سالم بالمرمى وراوغ الحارس أبو ليلى لكنه سدد الكرة في الشباك الجانبية والمرمي مشرع أمامه (55).

ووضع البديل مرضي بصمته على الهدف الثالث للأردن عندما سدد كرة قوية لمست قدم احد المدافعين وتحولت من القائم الأيمن إلى داخل المرمى (82)، قبل أن يستغل النعيمات انهيار دفاع فلسطين ويسدد كرة من بعيد غفلت الحارس قدورة وسكنت المرمى (86).

وعاد النعيمات لكسر مصيدة التسلل واستلام تمريرة رجائي عايد داخل المنطقة فراوغ الحارس ببراعة َوضع الكرة في المرمى (90+1).

فوز ثالث تواليا للمغرب

وعلى استاد الثمامة، ودع المنتخب السعودي المسابقة بخسارته أمام نظيره المغربي بهدف سجله كريم البركاوي من ركلة جزاء (45+4).

ويعتبر خروج "الأخضر" من دور المجموعات، هو الثاني في تاريخ مشاركاته بعدما ودعها من الدور نفسه في النسخة الخامسة عام 1988.

وكاد الأخضر أن يفاجئ منافسه بهدف بعد مرور خمس دقائق على بداية الشوط الأول، لولا تألق الحارس عبد العالي المحمدي الذي تصدى لكرة تركي العمار وأنهى خطورتها (6).

بعدها دانت الأفضلية للمغرب، وصوب أيمن الحسوني كرة قوية لكنها مرت إلى جانب القائم (11)، كما ناب القائم السعودي عن الحارس زيد البواردي عندما تصدى لكرة سفيان رحيمي قبل أن تأخذ طريقها خارج الملعب (12).

وأنقذ البواردي مرماه من هدف محقق عندما تصدى لكرة إدريس فتوحي قبل أن تعود ويبعدها الدفاع للركنية (32).

وكان المغرب قريباً من التسجيل لولا أن رأسية سفيان بوفتيني لاعب الأهلي القطري مرت إلى جانب القائم (43).

وفي الوقت بدل الضائع، حصل البركاوي على ركلة جزاء اثر إعاقته من الحارس البواردي، فانبرى لها بنفسه إلى يمينه (45+1).

ولم يتغير الأداء كثيراً في الشوط الثاني، وتهيأت فرصة للمغرب لإضافة هدف ثان لكن كرة رحيمي مرت بمحاذاة القائم (64).

وأكمل السعوديون الذين يشاركون بمنتخب أولمبي المباراة بعشرة لاعبين، بعد طرد علي مجرشي لنيله البطاقة الثانية (79).