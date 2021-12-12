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بورتلاند (الولايات المتحدة) : توج نيويورك سيتي أف سي بلقب الدوري الأميركي لكرة القدم "أم أل أس" لأول مرة في تاريخه، وذلك بفوزه في النهائي على بورتلاند تيمبرز بركلات الترجيح 4 2 بعد التعادل 1 1 في الوقتين الأصلي والإضافي السبت على ملعب "بروفيدنس بارك" في بورتلاند.

وبدا نيويورك سيتي في طريقه لحسم اللقاء في وقته الأصلي بعدما تقدم برأسية الأرجنتيني فالنتين كاستيانوس إثر تمريرة من مواطنه ماكسي موراليس في الدقيقة 41.

وحافظ على هذا التقدم مع أفضلية ميدانية واضحة من دون نجاعة أمام المرمى حتى الوقت بدل الضائع حين خطف التشيلي فيليبي مورا التعادل (4+90)، فارضاً شوطين إضافيين عجز فيهما الفريقان عن الوصول الى الشباك، لتكون ركلات الترجيح الحكم الفاصل بينهما.

وكما فعل عام 2009 حين خلع كامل ثيابه بعد نجاحه في إبقاء فريق سترومسغودست ضمن دوري الدرجة الأولى في بلاده، نفذ المدرب النروجي لنيويورك سيتي روني ديلا ما وعد به في حال الفوز باللقب لدى تسلمه مهمة قيادة الفريق أوائل 2020، وخلع ثيابه لكنه بقي هذه المرة بملابسه الداخلية.

وكان النروجي البالغ 45 عاماً متردداً في خلع ملابسه، خلافاً لما حصل عام 2009، وذلك لأن "المرء يتقدم بالعمر" كما أدلى سابقاً لشبكة "أي أس بي أن"، إلا أن الجمهور أصر وشجعه على فعل ذلك، فلبى النداء احتفالاً معهم باللقب الأول للنادي الذي كان يخوض أصلاً مباراة اللقب للمرة الأولى في تاريخه، حارماً بورتلاند من لقبٍ ثانٍ بعد الذي أحرزه عام 2015.