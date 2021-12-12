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باريس: في ما يأتي نبذة مقتضبة عن كل من الفرق الـ16 التي وصلت الى الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، وذلك عشية القرعة المقررة الإثنين في مقر الاتحاد القاري (ويفا) في نيون السويسرية:

أفضل نتائجه في المسابقة: توج بطلاً أربع مرات (1971 و1972 و1973 و1995)

مشواره الموسم الماضي: أقصي من الدور ربع النهائي للدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" على يد روما الإيطالي

مشواره لهذا الموسم: تصدر مجموعته الثالثة بالعلامة الكاملة (6 انتصارات)

أفضل هداف في المسابقة هذا الموسم: العاجي سيباستيان هالر (10 أهداف)

أفضل نتائجه في المسابقة: حل وصيفاً ثلاث مرات (1974 و2014 و2016)

مشواره الموسم الماضي: أقصي من ثمن نهائي دوري الأبطال على يد تشلسي الإنكليزي

مشواره لهذا الموسم: حل ثانياً في مجموعته الثانية (انتصاران وتعادل و3 هزائم)

أفضل هداف في المسابقة لهذا الموسم: الفرنسي أنطوان غريزمان (4)

أفضل نتائجه في المسابقة: توج بطلاً 6 مرات (1974 و1975 و1976 و2001 و2013 و2020)

مشواره الموسم الماضي: أقصي من الدور ربع النهائي لدوري الأبطال على يد باريس سان جرمان الفرنسي

مشواره لهذا الموسم: تصدر مجموعته الخامسة بالعلامة الكاملة (6 انتصارات)

أفضل هداف في المسابقة هذا الموسم: البولندي روبرت ليفاندوفسكي (9 أهداف)

أفضل نتائجه في المسابقة: توج بطلاً مرتين (2012 و2021)

مشواره الموسم الماضي: توج بطلاً للمسابقة بالفوز على مواطنه مانشستر سيتي

مشواره لهذا الموسم: حل ثانياً في المجموعة الثامنة (4 انتصارات وتعادل وهزيمة)

أفضل هداف في المسابقة هذا الموسم: الألماني تيمو فيرنر (3 أهداف)

أفضل نتائجه في المسابقة: توج بطلاً ثلاث مرات (1964 و1965 و2010)

مشواره الموسم الماضي: أقصي من دور المجموعات لدوري الأبطال بحلوله رابعاً

مشواره لهذا الموسم: حل ثانياً في مجموعته الرابعة (3 انتصارات وتعادل وهزيمتان)

أفضل هداف في المسابقة هذا الموسم: البوسني إدين دجيكو (3 أهداف)

أفضل نتائجه في المسابقة: ثمن النهائي (2007)

مشواره الموسم الماضي: أقصي من الدور الثاني للدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" على يد أياكس الهولندي

مشواره لهذا الموسم: تصدر مجموعته السابعة (3 انتصارات وتعادلان وهزيمة)

أفضل هداف في المسابقة هذا الموسم: الكندي جوناثان ديفيد (3 أهداف)

أفضل نتائجه في المسابقة: توج بطلاً مرتين (1961 و1962)

مشواره الموسم الماضي: أقصي من الدور الثاني للدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" على يد أرسنال الإنكليزي

مشواره لهذا الموسم: حل ثانياً في مجموعته الخامسة (فوزان وتعادلان وهزيمتان)

أفضل هداف في المسابقة هذا الموسم: الأوروغوياني داروين نونيس (3 أهداف)

أفضل نتائجه في المسابقة: توج بطلاً 6 مرات (1977 و1978 و1981 و1984 و2005 و2019)

مشواره الموسم الماضي: أقصي من الدور ربع النهائي لدوري الأبطال على يد ريال مدريد الإسباني

مشواره لهذا الموسم: تصدر مجموعته الثانية بالعلامة الكاملة (6 انتصارات)

أفضل هداف في المسابقة هذا الموسم: المصري محمد صلاح (7 أهداف)

أفضل نتائجه في المسابقة: حل وصيفاً مرة واحدة (2021)

مشواره الموسم الماضي: وصل الى نهائي دوري الأبطال وخسر أمام مواطنه تشلسي

مشواره لهذا الموسم: تصدر مجموعته الأولى (4 انتصارات وهزيمتان)

أفضل هداف في المسابقة هذا الموسم: الجزائري رياض محرز (5 أهداف)

أفضل نتائجه في المسابقة: توج بطلاً ثلاث مرات (1968 و1999 و2008)

مشواره الموسم الماضي: وصل الى نهائي الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" وخسر على يد فياريال الإسباني

مشواره لهذا الموسم: تصدر المجموعة السادسة (3 انتصارات وتعادلان وهزيمة)

أفضل هداف في المسابقة هذا الموسم: البرتغالي كريستيانو رونالدو (6 أهداف)

أفضل نتائجه في المسابقة: حل وصيفاً مرة واحدة (2020)

مشواره الموسم الماضي: أقصي من نصف نهائي دوري الأبطال على يد مانشستر سيتي الإنكليزي

مشواره لهذا الموسم: حل ثانياً في مجموعته الأولى (3 انتصارات وتعادلان وهزيمة)

أفضل هداف في المسابقة هذا الموسم: كيليان مبابي (4 أهداف)

أفضل نتائجه في المسابقة: وصل الى ربع النهائي (1983)

مشواره الموسم الماضي: أقصي من الدور التمهيدي الفاصل للدوري الأوروبي

مشواره لهذا الموسم: حل ثانياً في مجموعته الثالثة (3 انتصارات و3 تعادلات)

أفضل هداف في المسابقة هذا الموسم: بدرو كونسالفيش (4 أهداف)

أفضل نتائجه في المسابقة: توج بطلاً 13 مرة في انجاز قياسي (1956 و1957 و1958 و1959 و1960 و1966 و1998 و2000 و2002 و2014 و2016 و2017 و2018)

مشواره الموسم الماضي: أقصي من نصف نهائي دوري الأبطال على يد تشلسي الإنكليزي

مشواره لهذا الموسم: تصدر مجموعته الرابعة (5 انتصارات وتعادل)

أفضل هداف في المسابقة هذا الموسم: الفرنسي كريم بنزيمة (5 أهداف)

أفضل نتائجه في المسابقة: دور المجموعات (2020 و2021)

مشواره الموسم الماضي: أقصي من ثمن نهائي الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" على يد فياريال الإسباني

مشواره لهذا الموسم: حل ثانياً في مجموعته السابعة (3 انتصارات وتعادل وهزيمتان)

أفضل هداف في المسابقة هذا الموسم: الألماني كريم أدييمي والسويسري نواه أوكافور (3 أهداف)

أفضل نتائجه في المسابقة: توج بطلاً مرتين (1985 و1996)

مشواره الموسم الماضي: أقصي من ثمن نهائي دوري الأبطال على يد بورتو البرتغالي

مشواره لهذا الموسم: تصدر مجموعته الثامنة (5 انتصارات وهزيمة)

أفضل هداف في المسابقة هذا الموسم: الأرجنتيني باولو ديبالا (3 أهداف)

أفضل نتائجه في المسابقة: وصل الى نصف النهائي مرة واحدة (2006)

مشواره الموسم الماضي: توج بلقب الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" على حساب مانشستر يونايتد الإنكليزي

مشواره لهذا الموسم: حل ثانياً في مجموعته السادسة (3 انتصارات وتعادل وهزيمتان)

أفضل هداف في المسابقة هذا الموسم: الهولندي أرناوت دانجوما (4 أهداف)