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لندن : اكتسح ليستر سيتي ضيفه نيوكاسل القابع في مراكز الهبوط برباعية نظيفة، فيماأجبر بيرنلي ضيفه وست هام الرابع على التعادل السلبي، ضمن منافسات المرحلة السادسة عشرة من الدوري الانكليزي لكرة القدم الاحد.

وعاد ليستر الى سكة الانتصارات في البرميرليغ بعد خسارة وتعادل في آخر مرحلتين، بفضل ثنائية البلجيكي يوري تيليامانز (38 من ركلة جواء و81)، الزامبي باتسون داكا (57) وجيمس ماديسون (85).

ورفع فريق الثعالب رصيده الى 22 نقطة في المركز الثامن، بعد أن خاض رجال المدرب الايرلندي الشمالي براندن رودجرز المواجهة بغياب سبعة من لاعبيه لإصباتهم بفيروس كورونا.

وبعد أن حقق نيوكاسل المملوك سعوديًا مؤخرًا فوزه الاول في الدوري هذا الموسم الاسبوع الماضي ضد بيرنلي، عاد الى نتائجه السيئة.

خسارة ضد نابولي

ودخل ليستر الى المباراة بعد أن حقق فوزين فقط في مبارياته التسع الاخيرة في جميع المسابقات، وودع منافسات الدوري الاوروبي "يوروبا ليغ" منتصف الاسبوع بخسارته الخميس ضد نابولي في ايطاليا.

وتابع المهاجم جايمي فاردي المباراة من دكة البدلاء ولم يستعن رودجرز بخدماته طوال اللقاء.

في مباراة أخرى، أهدر وست هام الفرص تلو الاخرى بفضل تألق حارس بيرنلي نيك بوب، ليكتفي بفوز واحد في مبارياته الخمس الاخيرة في الدوري.