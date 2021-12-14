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مانشستر (المملكة المتحدة) : يجري مدافع مانشستر يونايتد الدولي السويدي فيكتور ليندلوف فحوصات طبية لتحديد سبب صعوبة التنفس التي عانى منها خلال الفوز على نوريتش سيتي 1 صفر السبت في الدوري الانكليزي لقدم القدم، حيث يُرجح أن لا صلة لها بتفشي فيروس كورونا في النادي.

واستُبدل ليندلوف (27 عامًا) في الدقيقة 74 على ملعب "كارو رود" بعد أن عانى لالتقاط أنفاسه.

وقال مدرب يونايتد المؤقت الألماني رالف رانغنيك بعد المباراة إنّ معدل ضربات قلب مدافع المنتخب السويدي أعلى من المعتاد مما دفعه لاتخاذ قرار استبداله.

وقال يونايتد في بيان الثلاثاء "فيكتور يخضع حاليًا لسلسلة من الفحوصات الاحترازية، وقد تعافى جيدًا من الحالة التي مرّ بها في مباراة نوريتش".

وأضاف البيان "كل الدلائل تشير إلى أنّ ما حصل معه لا يرتبط بأي انتشار لوباء كورونا داخل النادي".

وتأجلت مباراة مانشستر يونايتد أمام مضيفه برنتفورد الثلاثاء في افتتاح المرحلة السابعة عشرة، على خلفية تفشي فيروس كورونا بين لاعبي وأعضاء الجهاز الفني لفريق "الشياطين الحمر".

وأكد يونايتد في بيان في وقت متأخر من مساء الاثنين أن "مجلس رابطة الدوري الإنكليزي الممتاز اتخذ قرار التأجيل بناء على إرشادات من المستشارين الطبيين".