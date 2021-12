براغ: أعلنت التشيكية كارولينا بليشكوفا المصنفة رابعة عالمياً عدم مشاركتها في بطولة أستراليا المفتوحة لكرة المضرب، أولى البطولات الأربع الكبرى للموسم والمقررة بين 17 و30 كانون الثاني/يناير، بسبب إصابة في يدها.

وقالت وصيفة بطولة ويمبلدون لهذا الموسم ووصيفة فلاشينغ ميدوز لعام 2016 في حسابها على فيسبوك "لسوء الحظ سأغيب عن الملاعب لبعض الوقت ولن أنافس في بطولتي المفضلة في أستراليا" التي وصلت فيها الى نصف النهائي عام 2019 في أفضل نتيجة لها على ملاعب ملبورن بارك.

ونشرت ابنة الـ29 عاماً صورة لساعدها الأيمن مُضَمَداً، وقالت بشأن الإصابة "بعض الأيام أسوأ من غيرها... لكن الوقت والإيمان يمكنهما شفاء كل شيء".

Some days are worse than others. Unfortunately I will be out for a while and will not compete at my favorite tournaments in Australia 😔 But time and believe can heal everything.

Bohužel i takové dny někdy jsou. Na chvíli bez tenisu a bez Austrálie, ale čas a vůle vše spraví ♥️💪 pic.twitter.com/Eqe5v8P5tV