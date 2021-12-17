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ابوظبي: أفسد البريطاني أندي موراي عودة المصنف سادسًا الإسباني رافايل نادال الى المنافسات بعد غياب أربعة أشهر بسبب إصابة في قدمه، وفاز عليه الجمعة في دورة أبو ظبي الاستعراضية 6 3، 7 5 ليبلغ المباراة النهائية.

وعاد نادال في أبو ظبي الى الملاعب لأول مرة منذ خروجه في الدور الثالث لدورة واشنطن أمام الجنوب إفريقي لويس هاريس في آب/أغسطس الماضي.

وعانى المصنف الاول السابق من إصابات أدت الى انسحابه من بطولة ويمبلدون وأولمبياد طوكيو وبطولة الولايات المتحدة المفتوحة هذا العام.

وقال نادال (35 عامًا) بعد المباراة "كان من الرائع العودة للعب مجددًا، بالنسبة لي لم تكن المباراة سيئة بعد فترة طويلة من التوقف، كانت هناك مشاعر إيجابية للغاية".

وتابع المتوج بعشرين لقبًا كبيرًا "مرت فترة طويلة منذ أن لعبنا ضد بعضنا البعض، أنا سعيد للغاية برؤية أندي يلعب على هذا المستوى الرائع بعد كل الأشياء التي مر بها" في إشارة الى العمليات الجراحية التي خضع لها في وركه.

وكان هذا اللقاء الاول الذي يجمع اللاعبين منذ المباراة في دورة مدريد في العام 2015 والتي فاز بها الاستكلندي.

وقال موراي المصنف أول عالميًا سابقًا بعد الفوز "لعبنا أنا ورافا العديد من المباريات الصعبة على مر السنوات، مر كلانا بمشاكل مع الإصابات ومن الرائع أن تتاح لي الفرصة للقاء معه مرة أخرى".

ويستعد نادال للعب في بطولة أستراليا المفتوحة في كانون الثاني/يناير المقبل.