قراؤنا من مستخدمي فيسبوك

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال صفحتنا على فيسبوك

إضغط هنا للإشتراك



الدوحة: سيقدّم رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جاني إنفانتينو اقتراحاً بأن تصبح اللغة العربية لغّة رسمية في منظمته، بحسب ما أعلنت الأخيرة السبت على هامش كأس العرب المقامة في قطر.

قال فيفا في بيان "يُوافق اليوم الاحتفال باليوم العالمي للغة العربية، وختام منافسات النسخة الأولى من كأس العرب 2021. وتقديراً لأهمية اللغة العربية والتي يتحدّث بها 450 مليون عربي يعيشون في أكثر من 20 دولة ناطقة باللغة العربية إلى جانب الملايين من العرب حول العالم، سيقدّم رئيس فيفا اقتراحاً بأن تُصبح اللغة العربية، لغة رسمية في فيفا".

وهذه النسخة الأولى من كأس العرب تقام تحت مظلة فيفا.

أضاف فيفا ان هذا الاقتراح يأتي "عقب مناقشات طويلة مع الشركاء في قطر ومن كافة أرجاء الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويتزامن مع ختام كأس العرب، التي شهدت مشاركة 23 منتخباً (مع الأدوار التمهيدية) من أنحاء العالم العربي، في احتفالية رائعة بكرة القدم تجسّدت فيها قيم الوحدة والتضامن في العالم العربي والمنطقة".

يُذكر أن اللغات الرسمية الأربع لفيفا حالياً هي الإنكليزية والفرنسية والألمانية والأسبانية.