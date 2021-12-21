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لوس انجليس: أعلن الاتحاد الأميركي لكرة السلة الاثنين، تعيين مدرب غولدن ستايت ووريرز الحالي ستيف كير، للاشراف على المنتخب الأميركي بدلا من غريغ بوبوفيتش.

وقال بيان صادر عن الاتحاد المحلي للعبة مؤكدا معلومات كانت نشرتها وسائل إعلام محلية في مطلع الشهر الحالي "سيقوم ستيف كير بالاشراف على المنتخب الوطني للولايات المتحدة من 2022 الى 2024".

وكان كير (56 عاماً) قاد غولدن ستايت ووريرز الى التتويج بطلا للدوري الاميركي للمحترفين (أن بي ايه) اعوام 2015 و2017 و2018، وعمل مساعداً لبوبوفيتش الذي قاد فريقه الى احراز الميدالية الذهبية في الألعاب الأولمبية الأخيرة في طوكيو صيف هذا العام.

وقال كير بعد صدور تعيينه رسمياً "هدفنا بطبيعة الحال هو الفوز وجعل بلادنا فخورة. سنعمل جاهدين من أجل تحقيق ذلك".

وينتظر كير استحقاقان هامان، يتمثل الاول ببطولة العالم المقررة في الفيليبين عام 2023 حيث يتعين على المنتخب الاميركي استرجاع اللقب الذي فقده بخسارته أمام فرنسا في ربع نهائي النسخة الاخيرة عام 2019، أما الاستحقاق الثاني فهو الدفاع عن اللقب الأولمبي في دورة باريس عام 2024، علما بأن المنتخب الاميركي يحتاج الى التأهل رسميا الى البطولتين المذكورتين.

وضم الجهاز التدريبي لكير، ثلاثة مساعدين هم مدرّب ميامي هيت اريك سبويلسترا، ومدرب فينيكس صنز مونتي وليامس، ومدرب جامعة غونزاغا مارك فيو.