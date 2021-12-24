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دكار: سيكون هداف ليفربول الإنكليزي ساديو مانيه ومنافسه في "بريميرليغ" حارس تشلسي إدوار مندي من أبرز الأسماء التي ستخوض بها السنغال نهائيات كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم المقررة بين 9 كانون الثاني/يناير و6 شباط/فبراير في الكاميرون، وذلك بحسب التشكيلة التي أعلنها الجمعة المدرب أليو سيسيه.

وضم سيسيه الذي سيخوض النهائيات القارية الثالثة له كمدرب للسنغال، 27 لاعباً محترفين خارج البلاد وبينهم بونا سار (بايرن ميونيخ الألماني) وعبد ديالو (باريس سان جرمان الفرنسي).

وتضم التشكيلة 17 لاعباً لم يسبق لهم أن شاركوا في البطولة القارية التي تأجلت نسختها الثالثة والثلاثين من أوائل 2021 الى أوائل 2022 بسبب تداعيات فيروس كورونا.

وعلق سيسيه على التشكيلة التي سيسافر بها الى الكاميرون، قائلاً إن "جوهر الفريق موجود"، معتبراً أن وجود لاعبين يخوضون النهائيات القارية لأول مرة قد يلعب دوراً إيجابياً.

وبدا سيسيه عازماً أكثر من أي وقت مضى على إحراز اللقب "أريد كأس الأمم الإفريقية هذه. كنت ألهث خلفها منذ 1999"، في إشارة منه الى خسارته نهائي البطولة كلاعب وقائد للمنتخب عام 2002 في مالي على يد المضيفة الحالية الكاميرون، ثم لنهائي النسخة الماضية كمدرب عام 2019 في القاهرة على يد الجزائر.

وسيدخل المنتخب السنغالي في معسكر تدريبي في مدينة ديامنياديو، بالقرب من دكار، اعتباراً من الإثنين تحضيراً لخوض النهائيات حيث وقع في المجموعة الثانية الى جانب زيمبابوي وغينيا ومالاوي.

ويبدأ مانيه وزملاؤه رحلتهم بمواجهة زيمبابوي في 10 كانون الثاني/يناير، قبل لقاء غينيا في 14 منه ثم مالاوي في 18.

التشكيلة:

لحراسة المرمى (3): إدوار ميندي (تشلسي الإنكليزي)، ألفريد غوميس (رين الفرنسي)، وسيني ديينغ (كوينز بارك رينجرز الإنكليزي)

للدفاع (9): كاليدو كوليبالي (نابولي الإيطالي)، إبراهيما مباي (بولونيا الإيطالي)، بونا سار (بايرن ميونيخ الألماني)، شيخو كوياتي (كريستال بالاس الإنكليزي)، عبدو ديالو (باريس سان جرمان الفرنسي)، عبدولاي سيك (أنتويرب البلجيكي)، فوديه بالو توريه (ميلان الإيطالي)، ساليو سيس (نانسي الفرنسي)، وبابي أبو سيسيه (أولمبياكوس اليوناني)

للوسط (7): إدريسا غانا غاي (باريس سان جرمان الفرنسي)، نامباليز مندي (ليستر سيتي الإنكليزي)، بابي ماتار سار (متز الفرنسي)، مصطفى نايم (باريس إف سي الفرنسي)، مامادو لوم نداي (ألافيس الإسباني)، بابي غاي (مرسيليا الفرنسي)، وجوزف لوبي (سوشو الفرنسي)