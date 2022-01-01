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ليفربول: أكمل إيفرتون الإنكليزي تعاقده مع المدافع الأوكراني الدولي فيتالي ميكولنكو من دينامو كييف، مقابل صفقة مقدّرة بـ 18 مليون جنيه استرليني (24 مليون دولار أميركي).

ووقع الظهير الأيسر البالغ 22 عاماً عقداً لأربع سنوات مع فريق مدينة ليفربول حتى حزيران/يونيو 2026.

وقال ميكولنكو (21 مباراة دولية) لقناة إيفرتون التلفزيونية "حلمت دوماً باللعب في البريميرليغ. أبصرت كرة القدم النور في إنكلترا وأعتقد أن هذا المكان يناسب طريقة لعبي تماماً".

تابع "لا زلت بعمر الثانية والعشرين فقط لكني لا أشعر بأني يافع. لديّ خبرة اللعب في البطولات الأوروبية وآمل أن استمر في التطور كلاعب".

وكان ميكولنكو في تشكيلة بلاده التي بلغت ربع نهائي كأس أوروبا الأخيرة ويملك خبرة اللعب في دوري أبطال أوروبا في آخر موسمين مع دينامو كييف.

ويتوقع أن يحلّ بدلاً من الفرنسي لوكا دينيي الذي يواجه مشكلات مع مدربه الإسباني رافايل بينيتيس وأشارت تقارير إلى قدومه قريباً إلى تشلسي الإنكليزي.

ويحتاج "توفيز" إلى تدعيمات بسبب كثرة الاصابات في ملعب "غوديسون بارك" والتي عكّرت مشوار الفريق في الدوري حيث يحتل المركز الخامس عشر. يلعب الأحد ضد برايتون بعد تأجيل مباراتيه الاخيرتين ضد بيرنلي ونيوكاسل بسبب جائحة كورونا.