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مدريد: طالب تشافي هيرنانديس مدرب برشلونة السبت بتأجيل مباراة فريقه امام مضيفه ريال مايوركا المقررة الاحد ضمن المرحلة التاسعة عشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم بسبب "النقص الحاد في اللاعبين" في تشكيلة الفريق.

سيغيب عن النادي الكاتالوني 17 لاعبًا على الأقل في مباراته امام مايوركا، فيما ينتظر الفرنسي صامويل أومتيتي قرار السلطات الاسبانية بالسماح له بالمشاركة.

وسبق أن ثبتت إصابة البرازيليين داني ألفيش وفيليبي كوتينيو وجوردي ألبا بكوفيد-19 في الأيام الأخيرة.

وقال تشافي للمراسلين عشية المبارة "إذا لم يتم تأجيلها، فهذا سيكون سخيفًا".

وأضاف "ستكون المباراة بلا نكهة ومن دون أي عرض للجماهير".

وأشار تشافي الى أنّ "فريقه في وضع محدود بسبب وجود 17 حالة غياب، بين 17 و18 لاعبًا، لأن صامويل أوميتي تعافى اليوم، لكنه واحد من بين احدى عشرة حالة واجهناها".

وأضاف "لدينا ايضًا لاعبان موقوفان وستة مصابين".

ويحتاج برشلونة لكل نقطة في ما تبقى من مشواره هذا الموسم حيث يحتل المركز السابع برصيد 28 نقطة.