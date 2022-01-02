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لوس أنجليس: قاد النجم اليوناني يانيس انتيتوكونمبو فريقه ميلووكي باكس الى فوز سهل على نيو اورليانز بيليكانز 136 113 بتسجيله "تريبل دابل" ضمن دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين.

ونجح يانيس في 35 نقطة مع 16 متابعة و10 تمريرات حاسمة محققا "تريبل دابل" للمرة الثانية هذا الموسم وال27 في مسيرته، فبات على بعد مسافة واحدة من اسطورة كرة السلة الاميركية مايكل جوردان.

ورفع ميلووكي رصيده الى 25 انتصارا منذ مطلع الموسم الحالي مقابل 13 هزيمة ليحتل المركز الثالث في المنطقة الشرقية وراء بروكلين نتس وشيكاغو بولز.

وحقق مدرب باكس مايك بودنهولتسر فوزه الرقم 400 خلال مسيرته التدريبية.

ودخل نجم شيكاغو بولز ديمار ديروزان التاريخ عندما اصبح اول لاعب في الدوري الاميركي للمحترفين يسجل سلتين حاسمتين في يومين تواليا في الرمق الاخير عندما انتزع الفوز لفريقه على واشنطن ويزاردز 120 119 بتسديدة ثلاثية منهيا المباراة بتسجيله 28 نقطة مع 9 متابعات و5 تمريرات حاسمة. وكان اسطورة بوسطن سلتيكس لاري بيرد سجل سلة الحسم في مباراتين تواليا لكن فصلت بينهما ثلاثة ايام عام 1985.

وكان ديروزان سجل سلة الحسم ايضا في سلة انديانا بايسرز يوم الجمعة ايضا.

وعزز شيكاغو الذي حقق فوزه السابع تواليا، صدارته للمنطقة الغربية برصيد 24 انتصارا مقابل 10 خسائر.

وتغلب غولدن ستايت ووريرز على يوتا جاز بفضل تألق ستيفن كوري صاحب 28 نقطة بينها 6 ثلاثية من اصل 12 محاولة قام بها. وساهم ايضا بالفوز كل من اندرو ويغينز واوتو بورتر جونيور مع 25 و20 نقطة تواليا. اما في صفوف الخاسر فتساوى اربعة لاعبين هم بوغدان يوغدانوفيتش ورودي غوبير ودونوفان ميتشل وجوردان كلاركسون بتسجيل 20 نقطة لكل منهم.

دنفر ناغتس

وتغلب دنفر ناغتس على هيوستن روكتس 124 111 بفضل 24 نقطة و11 متابعة لنجمه الصربي نيكولا يوكيتش.

وسجل نجم بروكلين نتس جيمس هاردن "تريبل دابل" في سلة لوس انجليس كليبرز ليقود فريقه الى الفوز 120 116 مع 34 نقطة و12 متابعة و13 تمريرة حاسمة واضاف زميله كيفن دورانت 28 نقطة.

لكن ذلك لم يمنع فريقهما من الخسارة 116-120. وكان افضل مسجل في صفوف الفائز اريك بلدسوي مع 27 نقطة.

واعرب مدرب نتس ستيف ناش عن خيبة امله من خسارة فريقه بقوله "لقد نلنا ما نستحقه. انه امر مؤسف بالنسبة الينا. كان من السهل الفوز في المباراة لكننا فرٌطنا به".

وفي مباراة اخرى، تغلب ديترويت بيستونز على سان انتونيو سبيرز 117-116 بعد التمديد.