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حائل (السعودية) : فاز السائق القطري ناصر العطية (تويوتا هايلوكس) بالمرحلة الاولى من رالي دكار الاحد في حائل معززا صدارته للترتيب العام بعد ان كان الاسرع في المرحلة التأهيلية السبت.

وسمحت نتائج المرحلة التأهيلية بتحديد ترتيب مراكز الانطلاق للمرحلة الاولى التنافسية التي اقيمت اليوم.

واجتاز العطية الذي يصبو الى احراز اللقب للمرة الرابعة في مسيرته، المسافة البالغة 333 كلم متقدما بفارق 12 دقيقة و7 ثوان عن الفرنسي سيباستيان لوب (برودرايف) بطل العالم في سباقات الراليات 9 مرات.

وواجه السائقون صعوبات كبيرة في الملاحة تسببت بفوارق زمنية كبيرة في ما بينهم.

وخسر الفرنسي الاخر ستيفان بيترهانسل حامل الرقم القياسي في عدد الالقاب في دكار، الكثير بعد تعرض سيارته الى ثقب في احدى اطاراتها وانتظر لساعات للحصول على المساعدة وبات يتعين عليه اتخاذ القرار بالاستمرار في السباق من عدمه.

في المقابل، وسٌع الاسترالي دانيال ساندرز صدارته في فئة الدراجات النارية باحرازه المرحلة متقدما على التشيلي بابلو كوينتانيا بفارق 3 دقائق و7 ثوان.

وقال ساندرز "في النهاية، اضاع متسابقون كثر الطريق، لكن لحسن حظنا سلكنا المسار الصحيح".

واضاف "كانت نهاية السباق قوية. لم اضغط في بداية السباق وقدت بإيقاع جيد وفي النهاية حاولت خلق اكبر فارق ممكن".

ويمتد رالي دكار في نسخته الـ 44 منذ تأسيسه والثالثة في المملكة في مسار لأكثر من 8 آلاف كيلومتر ويقام على فترة أسبوعين.