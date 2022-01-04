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أنهى المنفى الذاتي آمال العديد من الرياضيين الإيرانيين بتحقيق الإنجازات، لكن أفضلهم أدرك أن القيم التي يتمسكون بها أهم من إنجازاتهم التنافسية.

إيلاف من بيروت: عندما يجتمع البشر من أجل قضية مشتركة، هناك عمومًا راية تمثل كل ما جمعهم معًا. ومن المفارقات أن هذا ليس هو الحال عندما يكون ما يجمعهم هو الإنسانية نفسها. هذا يقود إلى التساؤل عما إذا كانت الرايات تتعلق حقًا بالوحدة.

في مقالة نشرها موقع "ناشونال إنترست"، يكتب حسن نيبغة، اللاعب السابق في المنتخب الإيراني لكرة القدم والعضو الحالي في المجلس الوطني للمقاومة: "في اللافتة الخماسية للألعاب الأولمبية، أرى أقرب تشابه للوحدة العالمية الكاملة التي حققتها الإنسانية على الإطلاق. في كل عامين، يتدفق بحر ملون من الرياضيين والمتفرجين إلى مكان واحد من جميع أنحاء العالم. يلهمنا المشهد ويتحدانا أن نسأل: إذا كانت الرياضة قادرة حقًا على تقديم أفضل ما لدينا، فلماذا نحتاج إلى وسائل أخرى للتعبير عن العظمة؟"

بحسبه، اختبرت الألعاب الأولمبية أحيانًا فهمنا للوحدة، ربما يكون هناك أكثر من مجرد "أسرع، أعلى، أقوى". وطالما أن الدول ستقرر قواعد الاشتباك - حتى في الرياضة - فإن المشاركة أو المقاطعة ستترجم إلى مواقف للجمهور المحلي أو استعراض عضلاتها الدبلوماسية. لكن في نهاية المطاف، ستصل رسالة واحدة بأعلى صوت: حقوق الإنسان مهمة.

يضيف: "في المستقبل البعيد، أنا متأكد من أنه ستكون هناك مسيرات وحشود ملونة مع العديد من الأعلام التي تسير في الملاعب. لكن في كل مرة، عندما يلوح ظل الاحتجاج على الشعلة الأولمبية، سيشعر العديد من الرياضيين بالتأكيد مثل جيسي أوينز خلال دورة ألعاب ميونيخ عام 1936 عند صعود المنصة والانحناء لاستلام الميدالية. فعندما كنت طفلًا، كنت أحلم بأن أصبح رياضيًا عظيمًا. كان أشخاص مثل غلام رضا تختي، رمز المصارعة الإيراني التاريخي الذي أكسبه سلوكه الشهي وروحه الرياضية الملايين من القلوب بالإضافة إلى بعض الميداليات الذهبية، قدوة لتطوري، ليس فقط كرياضي ولكن أيضًا كشخص. وعندما كنت مراهقًا، عندما انجذبت إلى كرة القدم، قمت بتغيير الأصنام ولكن ليس القيم. وعندما أصبحت جزءًا من المنتخب الإيراني، قررت تمثيل تلك القيم وتكريم زملائي الرياضيين الذين فعلوا الشيء نفسه".

رياضة ضد السياسة

في عام 2008، التقى الكاتب بنجم كرة القدم البرتغالي أوزيبيو دا سيلفا فيريرا خلال زيارة إلى البرلمان الأوروبي في بروكسل وتمكن من إخباره أن كل شخص في إيران معجب به لمساعدة الناس المحرومين في موزمبيق. فلم تكن الرياضة قط محصنة ضد السياسة. على مر التاريخ، استخدم رجال الدولة الفاسدون رياضيين ومشاهير وفعاليات مشهورة للتوسل من أجل الصدقية. لقد كانت ممارسة شاهدتها في بلدي تحت حكم اثنين من الديكتاتوريين وسعيت لمعارضتها.

يكتب: "عندما أصبحت لاعب كرة قدم محترف، عيّن الشاه جنرالات لقيادة المنظمة الرياضية الوطنية، وكان العقيد حسين سرودي يقود الاتحاد الإيراني لكرة القدم. كان الأمين العام هو هوشانغ ديديبان، من فرع الشرطة السرية في خوزستان. كانت عروضي الأولى للمعارضة طفيفة، لكنني شعرت بالفخر بنفسي، وأقول الحقيقة للسلطة. عندما تنافست مع أول ناد محترف لي في ظل نظام الشاه، رفضت تقبيل يد الملكة خلال لقاء مع المنتخب الوطني. في عام 1976، خلال مباراة مع ابن الشاه، رضا بهلوي، أغضبتُه برفضي خسارة ركلات الترجيح ضده. أنا متأكد من أنه ما زال يتذكر الحادث لأنه كاد يصطدم بالعديد من اللاعبين بسيارته البليزر باهظة الثمن بعد المباراة".

يتابع نيبغة: "بعد ثورة 1979، عندما علمت أن خدمة العلم لن تساوي أبدًا خدمة شعبي، ذهبت إلى المنفى ودرست علم النفس في الولايات المتحدة، على الرغم من أنني ظللت مهووسًا بالرياضة وبدأت أفكر كثيرًا في تأثيرها في عقولنا وحياتنا. أدركت سريعًا أن محنة المنافسة يمكن أن تبرز أفضل وأسوأ علاقات البشر مع الأخلاق والعدالة والاحترام وإدارة الغضب والتعاون والتنافس والتوق إلى التميز".

ترك نيبغة الرياضة ولم يكن هناك أي راية ليطالب بها، لكن لا يزال لديه مباراة أخرى يجب التغلب فيها. فقد تبلور مصيره من خلال التطورات التي حدثت على بعد آلاف الأميال، في بلده الأم. ففي إيران، محا القادة الأصوليون للجمهورية الإسلامية قيمة الجدارة من خلال خلق وضع كان فيه الولاء للنظام هو المحدد الرئيسي للنجاح. في ظل حكم الملالي، هرب الرياضيون الجريئون من البلاد أو تم اعتقالهم وقتلهم. النجوم مثل حبيب خبيري، ومهشيد رازاغي (كرة القدم)، وفوروزان عبدي (الكرة الطائرة)، وهوشنك منتظر الزهور (المصارعة الرومانية)، وشهلا شاه دوست (تنس الطاولة)، و نافيد أفكاري (المصارعة) زينت حرفيًا الأفق الإيراني. نتيجة لذلك، خسرت إيران منافسين بارعين أكثر من أي دولة أخرى على هذا الكوكب تقريبًا.

النفي الذاتي

بحسب نيبغة، أنهى النفي الذاتي آمال العديد من الرياضيين الإيرانيين بتحقيق الإنجازات، لكن أفضلهم أدرك أن القيم الإنسانية التي يتمسكون بها كانت أهم لإرثهم من إنجازاتهم التنافسية. وأفضل هذه الإنجازات قد تجعل الشخص معبودًا لجيل أو جيلين، لكن حتمًا سوف يتفوق عليه شخص آخر. لكن الرياضيين الذين يربحون قلوب الناس، فيصبحون أساطير لا تموت.

ويروي أن حبيب خبيري، "أعز أصدقائي وكابتن الفريق الوطني الإيراني لكرة القدم، اعتقله النظام وضغط عليه لإنكار معتقداته والتنديد بالمنظمة التي ينتمي إليها. كان حبيب مدركًا تمامًا لكيفية الحفاظ على القدر على الإيمان، لكنه رفض ذلك. أعتقد أنه كان يفكر في الأمل الذي وثق به الشباب وأرادوا السير على خطاه. لم يكن يريد أن يخذلهم فأصبح أسطورة. فبصفتك رياضيًا سابقًا، بمجرد قيامك بفحص قائمة مجموعة مهامك المهنية، تواجه عددًا قليلًا من الخيارات المتبقية: يسعى البعض إلى جمع المزيد من الميداليات والجوائز، ويتطلع البعض الآخر إلى إثراء صفحة ويكيبيديا الخاصة بهم، وهناك شهرة تجلب العار".

يختم نيبغة قائلًا: "في الحياة، نرفع رايات كثيرة ونعلق بها إنجازاتنا أو إخفاقاتنا. قررت أن أسير على خطى حبيب وأرفع رايته الساقطة... لكن، بالنسبة إلى هؤلاء الملايين من الفتيان والفتيات الصغار الذين يحلمون في أحلام اليقظة حول منصات التتويج لتسلقهم والميداليات للمطالبة، أود أن أقول: ’السباق إلى النجاح مزدحم والفرح لا يصيب إلا قلة قليلة. لكن، إذا كرست نفسك للإنسانية، يمكنك أن تفرح الكثيرين، وستتسابق مع القدر، وستشعر بالخلود، وفي النهاية... ستكون حرًا".



أعدت "إيلاف" هذا التقرير عن موقع "ناشونال إنترست" الأميركي.