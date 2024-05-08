إيلاف من مدريد: شنت الصحافة الألمانية هجوماً حاداً على الحكم البولندي سيمون مارتشينياك الذي أطلق صافرته معلناً تسلل على البايرن في الدقيقة 104 ليمنعه من التعادل مع الريال،وعنون موقع صحيفة "بيلد" :"فضيحة في البرنابيو".

وتابعت "بيلد" الألمانية :"التسلل؟ عندما ضرب كيميتش الكرة، قيل أن دي ليخت أو مزراوي كانا في وضعية تسلل، أطلق الحكم مارتشينياك صافرته لأن مساعده رفع الراية، كل هذا حدث في الوقت بدل الضائع (90+13)، وما حدث أنه لم يكن هناك تسلل، ونجح دي ليخت في معادلة النتيجة 2-2 في الوقت القاتل، لكن الحكم البولندي لم يحتسب الهدف، وفي النهاية النتيجة هي فوز الريال 2-1 وخروج بايرن.

ماذا حدث؟

كرة طويلة من كيميش، ميندي يدخل في معركة هوائية مع المزراوي، يتابع موللر الموقف، الكرة تسقط عند قدمي دي ليخت الذي يسجل هدف التعادل، لكن في لحظة تسديد الكرة صوب المرمى، أطلق مارتشينياك صافرته ويعلن عن التسلل؟ وفي الحقيقة كان يجب عليه أن يترك الكرة حتى تتضح الأمور ولا يتعجل في إطلاق صافرته وفقاً لتعديلات القانون المطبقة حالياً في احتساب التسلل، وبذلك يحرم الحكم بايرن من فرصة إدراك التعادل وبالتالي تمديد المباراة. يا لها من فضيحة!

وبعد ذلك حدثت احتجاجات جامحة من نجوم بايرن ميونيخ، دي ليخت يندفع نحو مارتشينياك، توخيل أيضا بدا مذهولاً مما حدث، ويبدو أنه يصرخ: "لا للتسلل!" فيما ظهر موللر وكأنه أصيب بالجنون.

صحافة كتالونيا: سرقة في البرنابيو

سرقة في البرنابيو! بهذا العنوان تناولت صحيفة "سبورت" الكتالونية مباراة الريال والبايرن، وتابعت :"تم إلغاء هدف قانوني سجله بايرن في الدقيقة الأخيرة، وهي فضيحة جديدة في سانتياغو برنابيو، سوف يتذكر الجميع ذلك كحلقة أخرى في تاريخ أسود من الأخطاء التحكيمية لصالح ريال مدريد، وكأننا نعيش في زمن الإقطاعية البيضاء.

دي ليخت: الحكم المساعد اعترف لي واعتذر

اللاعبون البافاريون قفزوا اعتراضاً من فرط جنونهم، وطالبوا الحكم بشكل جماعي بمراجعة الموقف، ولكن لم تكن هناك أي فائدة، واستأنف الحكم المباراة وسقط الفريق البافاري في البرنابيو، وفي المنطقة المختلطة عبر دي ليخت عن مشاعر جماهيره وعن مشاعر أي متابع لكرة القدم، حينما قال "يا له من عار"، وكشف عن اعتراف الحكم المساعد له بأنه أخطأ في احتساب التسلل، واعتذر عن ذلك.

