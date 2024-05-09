مدريد : قلب ريال مدريد تأخره في الدقائق الأخيرة من مباراة إياب نصف النهائي ليصعق ضيفه بايرن ميونيخ الألماني ويبلغ نهائي دوري أبطال أوروبا، بفضل النجم "الملك خوسيلو" الذي بدا وكأنه هبط من السماء، وبالنظر إلى مسيرة هذا النجم الذي أتى متأخراً جداً، فهناك الكثير من المحطات التي يجب التوقف أمامها، وإن كان أهمها على الإطلاق أنه اكتشف نفسه واكتشفه العالم بعد سن الـ 30.

دخل خوسيلو (34 عاما) بطل أمسية الأربعاء إلى أرض ملعب "سانتياغو برنابيو" في الدقيقة 81 عندما كان ريال مدريد متأخرا 0-1، ويتجه نحو الهزيمة، واحتاج إلى 10 دقائق فقط لاسقاط العملاق البافاري بهدفين قاتلين (88 و90+1)، وقاد فريقه للفوز 2- 1 والتقدم 4 -3 في مجموع المباراتين.

فمن هو "الملك خوسيليو" الذي قاد الريال لاسقاط الألمان؟

من "الرديف" إلى قمة المجد

قبل تجديد عقد اعارته إلى ريال مدريد في تموز (يوليو) 2023، لم تكن مسيرة خوسيلو مستقرة اذ تنقل بين عدة أندية، فلعب مع ريال مدريد الرديف ونيوكاسل وستوك سيتي الانكليزيين وهانوفر الالماني، على سبيل المثال لا الحصر.

ارتدى أخيرا قميصي ألافيس وإسبانيول، ليعيره الاخير إلى النادي الملكي، إلاّ أن الفريقين هبطا إلى الدرجة الثانية في الموسمين 2021 - 2022 و كذلك 2022 - 2023 توالياً.

موهبة متأخرة.. أتت أخيراً

مثّل خوسيلو فئات الشباب الإسبانية ما دون 19 عاما و20 عاما و21 عاما، من دون أن ينال شرف ارتداء قميص منتخب "لا روخا" الاول بسبب تأخر موهبته.

انتظر حتى سن الـ 32 عاما و11 شهرا و26 يوما، لخوض أول مباراة دولية له في 25 آذار (مارس) 2023. في التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى كأس أوروبا في ألمانيا هذاالصيف أمام النرويج، فسجل هدفين في دقيقتين من ثلاثية الفوز بعد دخوله من على مقاعد البدلاء، والرائع أنه خاض حتى الآن 10 مباريات دولية وسجل خمسة أهداف مع المنتخب الإسباني.

مفارقة.. الجذور ألمانية

رغم أن خوسيلو يمثل المنتخب الإسباني، إلا أنه ولد في ألمانيا الغربية عام 1990، وهي مفارقة تاريخية، أن يكون سقوط الألمان ومنعهم من احتلال أوروبا للموسم الحالي، أن يكون على يد لاعب من مواليد ألمانيا، فهو الذي تسبب في منع العملاق البافاري من بلوغ النهائي لملاقاة دورتموند الألماني.