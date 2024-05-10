واشنطن: أعلن البيت الأبيض، الجمعة، في بيان مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 400 مليون دولار على شكل معدات ومساعدات تدريبية تهدف إلى "تقديم الدعم" لكييف.

ويأتي الكشف عن الحزمة الجديدة في وقت شنت روسيا هجومًا بريا في منطقة خاركيف بشمال شرق أوكرانيا لمحاولة "اختراق خطوط الدفاع" وفق ما نقلت فرانس برس عن وزارة الدفاع الأوكرانية.

وقبل ذلك قال مسؤول أميركي، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، لرويترز إن حزمة المساعدات تشمل مدفعية وذخائر لنظام دفاع جوي وذخائر مضادة للدبابات ومركبات مدرعة وأسلحة صغيرة يمكن استخدامها في ساحة المعركة.

وأعلن مسؤولون أوكرانيون، الجمعة، أن روسيا أطلقت هجوما بريا عبر الحدود على منطقة خاركيف في شمال شرق البلاد، ويتم إجلاء مدنيين وسط القتال.

ودحرت أوكرانيا القوات الروسية من معظم منطقة خاركيف في أواخر عام 2022، لكن موسكو عادت الآن إلى الهجوم فيما تعاني قوات كييف من نقص في الذخائر والجنود.

وكان الكونغرس أقر في نيسان (أبريل) الماضي حزمة تشريعية بقيمة 95 مليار دولار تقدم مساعدات أمنية لأوكرانيا وإسرائيل وتايوان.

وبلغت حصة أوكرانيا من حزمة المساعدات نحو 61 مليار دولار لدعم قواتها في التصدي للغزو الروسي.