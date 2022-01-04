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ملبورن : خرجت المصرية ميار شريف من الدور الاول لدورة ملبورن الأسترالية الدولية 2 في كرة المضرب بخسارتها امام الأميركية آن لي المصنفة سابعة 2 6 وصفر 6، فيما بلغت اليابانية ناومي أوساكا المصنفة أولى الدور الثاني لدورة ملبورن 1، بفوزها على الفرنسية اليزيه كورنيه 6 4 و3 6 و6 3 الثلاثاء.

وبسبب فيروس "كوفيد 19"، تنظم رابطة اللاعبات المحترفات دورتين في ملبورن في وقت واحد في الفترة بين الرابع والتاسع من كانون الثاني/يناير الحالي.

وتلتقي لي في الدور المقبل مع اللاتفية أناستاسيا سيفاستوفا التي تغلبت 6 4 و6 4.

وخرجت أيضا الأميركية الأخرى جيسيكا بيغولا الأولى في الدورة بخسارتها امام الرومانية إرينا بيغو 6 7 (6 8) و3 6.

وبلغت الإسبانية سارا سوريبيس والرومانية الأخرى سورانا سيرستيا المصنفتان رابعة وخامسة تواليا الدور الثاني، بفوز الأولى على البرازيلية بياتريز حداد ماريا 6 4 و5 7 و6 3، والثانية على الروسية فارفارا غراتشيفا 6 صفر و6 صفر.

كما تأهلت الدنماركية كلارا تاوسون السادسة بفوزها على الأوكرانية أنجيلينا كالينينا 7 5 و6 3، والايطالية ياسمين باوليني بتغلبها على السلوفاكية آنا كارولينا شمييدلوفا 2 6 و6 3 و6 4، والأميركية أماندا أنيسيموفا بفوزها على البلجيكية أليسون فان أويفانك 7 6 (7 5) و1 6 و7 5.

عودة موفقة لأوساكا

وفي دورة ملبورن 1، كللت أوساكا عودتها إلى الملاعب ببلوغ الدور الثاني بتغلبها على كورنيه 6 4 و3 6 و6 3، لتضرب موعدا مع البلجيكية مارينا زانيفسكا.

وهي المباراة الاولى لأوساكا منذ فترة طويلة بسبب مشاكل نفسية.

وتستعد اليابانية التي تراجعت في تصنيف المحترفات الى المركز الثالث عشر، للدفاع عن لقب بطولة أستراليا المفتوحة.

وقالت أوساكا في ملعب رود لايفر أرينا حيث فازت مرتين ببطولة أستراليا المفتوحة عامي 2019 و2021 "إنه شعور جيد دائمًا أن أعود إلى هنا. من الرائع حقًا اللعب أمام الجماهير".

واضافت "أشعر أنني ارتكبت الكثير من الأخطاء المباشرة، لكنني توقعت ذلك لأنها أول مباراة لي (منذ بطولة الولايات المتحدة المفتوحة) وكنت متوترة حقًا".

وتقدم أوساكا 6 4 و3 1 قبل ان تخسر خمسة أشواط متتالية مكنت الفرنسية من كسب المجموعة الثانية 6 3.

لكن أوساكا ضربت بقوة مطلع المجموعة الثالثة الحامسة بكسر ارسال منافستها وحافظت على تقدمها حتى انهتها 6 3.

وتابعت "أنا سعيدة حقًا بالحفاظ على إرسالي في الشوط الأخير".

وكانت أوساكا التي فازت مرتين ببطولة الولايات المتحدة المفتوحة (2018 و2020)، أعلنت في أوائل أيلول/سبتمبر الماضي أنها تريد "أخذ استراحة لبعض الوقت" بعد إقصائها من الدور الثالث لفلاشينغ ميدوز، وأعقب ذلك مؤتمر صحافي تحدثت خلاله بعصبية.

قالت وقتها "أعتقد انني سأتوقف لبعض الوقت. في الواقع، أشعر بأني أحاول معرفة ما أريد القيام به، وبصراحة، لا أعرف متى سأخوض مباراتي المقبلة في التنس"، مضيفة "لدي انطباع في الآونة الأخيرة، اني لا أكون سعيدة عندما أفوز. أشعر أكثر بانه ارتياح. وعندما أخسر، أشعر بحزن عميق. لا أعتقد ان هذا الأمر طبيعي".

وكانت أوساكا التي عجزت عن احراز لقبها الثالث في أربع سنوات في فلاشينغ ميدوز، انهارت أيضا بعد خروجها من دورة سينسيناتي قبلها أسبوعين.

وقبلها بثلاثة أشهر، أعلنت انسحاباً جدلياً من الدور الثاني لبطولة رولان غاروس الفرنسية، لرفضها الإجابة على اسئلة الصحافيين. هناك اكتشفت تعرّضها لـ"نوبات اكتئاب عديدة"، فانسحبت ايضا من بطولة ويمبلدون.

وأوضحت أوساكا البالغة من العمر 23 عامًا إن مشاكلها تفاقمت عندما اضطرت للظهور أمام وسائل الإعلام بعد مبارياتها.