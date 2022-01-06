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ميلانو: استهلّ ميلان العام الجديد بفوزه على ضيفه روما 3-1 على ملعب سان سيرو ليعزّز مركزه الثاني، ضمن منافسات المرحلة العشرين من الدوري الإيطالي العائد إلى المنافسات بعد العطلة الشتوية، والتي طغى عليها تفشي فيروس كورونا الذي أجل أربع مباريات أبرزها لإنتر المتصدّر ضد بولونيا.

وجدد ميلان فوزه على روما بعد أن تفوق عليه في المباراة الأولى هذا الموسم (2-1)، رافعًا رصيده إلى 45 نقطة بفارق نقطة وحيدة عن غريمه إنتر، ومتقدمًا بست عن نابولي الثالث الذي يخوص مواجهة مرتقبة ضد مضيفه يوفنتوس الخامس (34) الساعي للاقتراب من مراكز دوري الأبطال.

وتقدّم ميلان المثقل بالغيابات سريعًا عبر الفرنسي أوليفييه جيرو (8 من ركلة جزاء) والبرازيلي جونيور ميسياس (17) قبل أن يقلّص الإنكليزي تامي أبراهام النتيجة للضيوف (40).

وأكمل روما اللقاء بعشرة لاعبين في ربع الساعة الأخير إثر إنذار ثان للهولندي ريك كارسدورب، قبل أن يؤكد البديل البرتغالي رافايل لياو الفوز بهدف ثالث (82). فيما طرد جانلوكا مانشيني في الوقت بدل الضائع أيضًا من جانب روما بعد تسببه بركلة جزاء أهدرها المخضرم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش (90+4).

وغاب عن فريق المدرب ستيفانو بيولي عشرة لاعبين بالمجمل، خمسة لإصابتهم بفيروس كورونا أبرزهم الإنكليزي فيكايو توموري وأليسيو رومانيولي، إضافة إلى ثلاثة بسبب إصابات بدنية أبرزهم الدنماركي سيمون كاير.

كما سيفتقد الروسونيري لفترة وجيزة كن من العاجي فرانك كيسييه، الجزائري اسماعيل بن ناصر والسنغالي فوديه بالو توريه لانشغالهم مع منتخبات بلادهم في كأس أمم أفريقيا التي تنطلق الأحد.

أما فريق المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، فغاب عن صفوفه خمسة لاعبين للأسباب جميعها ذاتها، أبرزهم ليوناردو سبيناتسولا، وتجمد رصيده عند 32 نقطة في المركز السابع.

انطلاقة جيدة

ويأمل ميلان أن يحقق انطلاقة جيدة لمرحلة الإياب في الدوري كما فعل ذهابًا عندما استهل موسمه بعشرة انتصارات وتعادلين.

وبدأ المباراة بقوة وتحصل على ركلة جزاء بعد أن أكّد حكم الفيديو المساعد "في أيه آر" أن الكرة لمست يد أبراهام إثر تسديدة من الفرنسي تيو هرنانديز، فانبرى جيرو وسددها بنجاح الى يمين الحارس البرتغالي روي باتريسيو (8).

ولم يتأخر الروسونيري لمضاعفة النتيجة عندما أعاد المدافع البرازيلي روجيه إيابانييز كرة خاطئة الى باتريسيو في منطقة فريقه، فاستغلها جيرو وسسدها من الجهة اليمنى للمنطقة لترتد من القائم وتعود إلى ميسياس سدّدها بيسراه في المرمى الخالي (17).

وانتظر روما حتى الدقيقة 25 ليهدد مرمى أصحاب الارض بعد أن مرر أبراهام بينية الى نيكولو زانيولو الذي توغل على الجهة اليسرى داخل المنطقة وسدد كرة قوية أبعدها الحارس الفرنسي مايك مينيان إلى ركنية.

واصل فريق العاصمة ضغطه وحوّل أبراهام برأسه تسديدة قوية من زانيولو، أبعدها الحارس إلى ركنية بردة فعل رائعة. ولكن الضيوف سجلوا هدف تقليص الفارق من الكرة الناتجة عنها بعد أن وصلت الكرة إلى القائد لورنتسو بيليغريني سددها قوية من خارج المنطقة، ليضع الإنكليزي رجله في المكان المناسب محولاً مسارها داخل الشباك خادعًا الحارس (40)، مسجلاً هدفه السابع في "سيري أ" هذا الموسم.

وكاد الإسباني إبراهيم دياز أن يسجل هدفًا رائعًا لميلان بتسديدة صاروخية من خارج المنطقة ارتدت من العارضة (51)، قبل أن تكون الفرصة سانحة لأبراهام لمعادلة النتيحة عندما استلم الكرة خارج المنطقة والتف حول نفسه وسدد بيسراه كرة زاحفة أبعدها مينيان إلى ركنية (59).

وأكمل روما اللقاء بعشرة لاعبين في ربع الساعة الأخير إثر إنذار ثان لكارسدورب لخطأ على هرنانديز على مشارف المنطقة على الجهة اليسرى. ومن الخطأ الناتج عنه، كاد أن يسجل أليساندرو فلورنزي هدفًا مذهلاً، إلا أن تسديدته ارتدت من زاوية المرمى (75).

وبعد خمس دقائق على دخوله، تعاون إبراهيموفيتش مع البديل الآخر لياو لتسجيل الهدف الثالث بعدما وصلت الكرة إلى السويدي فمررها سريعًا برأسه وظهره للمدافع إلى لياو الذي انطلق نحو المنطقة وسط تباطؤ دفاعي للضيوف وأسكن الكرة صاروخية في الشباك (82).

وطرد مانشيني لخطأ على لياو داخل المنطقة، قبل أن يتصدى باتريسيو لركلة إبراهيموفتيش (90+4).