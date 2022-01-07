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تونس: خضع لاعب منتخب تونس ونادي مانشستر يونايتد الانكليزي حنبعل المجبري لفحص الكشف عن فيروس كورونا جاءت نتيجته ايجابية وذلك قبل ثلاثة ايام من انطلاق كأس الامم الافريقية في الكاميرون.

وقال بيان صادر عن الاتحاد التونسي لكرة القدم إن "الفحوصات كشفت أن اللاعب حنبعل المجبري مصاب بكوفيد".

وبحسب الاتحاد فإن اللاعب سينضم الى بعثة المنتخب في الكاميرون عندما ينتهي من فترة الحجر.

وكان المجبري الذي بدأ يشق طريقه نحو الفريق الاول في صفوف مانشستر يونايتد، لفت الانظار في بطولة كأس العرب الاخيرة التي اقيمت في قطر حيث ساهم في بلوغ منتخب بلاده المباراة النهائية قبل ان يخسر امام الجزائر صفر-2 بعد التمديد.

وبات المجبري ثالث لاعب في منتخب تونس يصاب بكوفيد بعد يوسف المساكني وسيف الدين الجزيري.

يذكر ان القرعة أوقعت تونس في المجموعة السادسة الى جانب منتخبات مالي وموريتانيا وغامبيا حيث تلتقي معها في 12 و16 و20 من الشهر الحالي.

وحققت تونس لقب كأس أمم إفريقيا مرة واحدة عندما استضافت نسخة العام 2004، فيما بلغت المربع الذهبي في النسخة الاخيرة عام 2019 في مصر.

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