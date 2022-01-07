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تشستر (المملكة المتحدة) : أفرجت محكمة في شمال غرب إنكلترا الجمعة، بكفالة عن مدافع مانشستر سيتي الإنكليزي الدولي الفرنسي بنجامان مندي، المتهم بسبع جرائم اغتصاب واعتداء جنسي، ووضعته تحت المراقبة القضائية في انتظار محاكمته.

وأصدر القاضي باتريك تومسون سراح مندي البالغ 27 عاماً بكفالة، في جلسة استماع في محكمة تشستر كراون، وفقاً لشروط "صارمة" تتضمن حجز جواز سفره.

يذكر أن مندي الذي تتهمه خمس نساء بسبع تهم اغتصاب وواحدة بالاعتداء الجنسي، محتجز منذ اعتقاله واتهامه في 26 آب/أغسطس الماضي.

وقال تومسون إن المحاكمة لن تعقد قبل حزيران/يونيو المقبل على الأقل، لكن من المقرر أن يمثل مندي مرة أخرى لجلسة استماع في 24 كانون الثاني/يناير الحالي.

واتهمت الشرطة البريطانية مندي بارتكاب ثلاث جرائم اغتصاب في تشرين الأول/أكتوبر 2020، وجريمة اغتصاب رابعة في آب/أغسطس 2021، في منزله في برستبري بتشيشير، قبل إضافة تهمتين إضافيتين في 17 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي أيضا وأخرى في 22 كانون الأول/ديسمبر الماضي. كما أنه متهم بالاعتداء الجنسي على امرأة، أيضًا في منزله، في بداية كانون الثاني/يناير الماضي.

ودفع مانشستر سيتي 52 مليون جنيه استرليني (60 مليون يورو) للتعاقد مع مندي عام 2017 بعدما لفت الانظار مع مرسيليا وتألق مع موناكو لموسم واحد، مما جعله في ذلك الوقت أغلى مدافع في التاريخ.