قراؤنا من مستخدمي تلغرام

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام

إضغط هنا للإشتراك



لندن : أعلن أستون فيلا الانكليزي الجمعة تعاقده مع صانع ألعاب برشلونة الإسباني ومنتخب البرازيل لكرة القدم فيليبي كوتينيو على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم، بعدما وافق على تخفيض راتبه حسب ما أكد مدرب الفريق الكاتالوني تشافي هرنانديس.

وجاء في بيان صادر عن النادي الانكليزي الجمعة "توصل ناديا أستون فيلا وبرشلونة إلى اتفاق يقضي بانتقال فيليبي كوتينيو لتمضية ما تبقى من الموسم الحالي في فيلا بارك على سبيل الإعارة".

وتابع "يتضمن العقد الذي سيصبح رسميًا بعد خضوع اللاعب للفحص الطبي والحصول على إجازة العمل، إمكانية شراء اللاعب" مشيرًا إلى أن الأخير سيتوجه إلى مدينة برمنغهام في الساعات الـ48 المقبلة.

وأشاد تشافي باحترافية كوتينيو، قائلاً إن البرازيلي وافق على تخفيض راتبه كجزء من صفقة الإعارة.

وأضاف تشافي الذي تولى تدريب الفريق الكاتالوني مؤخراً خلفاً للهولندي رونالد كومان، إن تلك الخطوة "تظهر الكثير حيال رغبته (كوتينيو) في الحصول على مزيد من وقت للعب. تم تخفيض راتبه. إنه محترف كبير ويريد أن يكون ناجحاً. كان يكافح هنا وكان يبحث عن حل".

وانضم كوتينيو (29 عامًا) الى برشلونة من ليفربول في 2018، إلا أنه عانى لإيجاد مستوياته في "كامب نو" وأمضى موسم 2019 2020 معارًا الى بايرن ميونيخ الالماني وحقق معه لقب دوري أبطال أوروبا.