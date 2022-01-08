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ملبورن: انسحبت اليابانية ناومي أوساكا من دورة ملبورن الاستعدادية لبطولة أستراليا المفتوحة في كرة المضرب السبت، بسبب إصابة في البطن قبل مباراة نصف النهائي التي كان مقرراً أن تخوضها ضد الروسية فيرونيكا كوديرميتوفا لتنتقل الأخيرة مباشرة إلى النهائي لمواجهة الرومانية سيمونا هاليب.

وقال أوساكا في بيان نشره المنظمون على تويتر "لقد استمتعت حقاً باللعب هنا في ملبورن. للأسف لدي إصابة في بطني وعليّ أن أستريح وأستعد لبطولة أستراليا المفتوحة"، إحدى البطولات الأربع الكبرى التي تنطلق في 17 كانون الثاني/يناير الحالي.

وتستعد اليابانية المصنفة أولى عالمياً سابقاً والتي تراجعت في تصنيف المحترفات إلى المركز الثالث عشر، للدفاع عن لقبها في بطولة أستراليا المفتوحة التي احرزتها عامي 2019 و2021.

وكانت أوساكا التي فازت ايضاً مرتين ببطولة الولايات المتحدة المفتوحة (2018 و2020)، أعلنت في أوائل أيلول/سبتمبر الماضي أنها تريد "أخذ استراحة لبعض الوقت" بعد إقصائها من الدور الثالث لفلاشينغ ميدوز، وأعقب ذلك مؤتمر صحافي تحدثت خلاله بعصبية.

وعجزت أوساكا عن احراز لقبها الثالث في أربع سنوات في فلاشينغ ميدوز، وانهارت أيضا بعد خروجها من دورة سينسيناتي قبلها باسبوعين.

وقبلها بثلاثة أشهر، أعلنت انسحاباً جدلياً من الدور الثاني لبطولة رولان غاروس الفرنسية، لرفضها الإجابة على اسئلة الصحافيين. هناك اكتشفت تعرّضها لـ"نوبات اكتئاب عديدة"، فانسحبت أيضاً من بطولة ويمبلدون.

وعليه، ستواجه كوديرميتوفا هاليب في المباراة النهائية الأحد، بعدما فازت الأخيرة على الصينية جينغ كين-وين 6-3 و6-2.

وقالت هاليب التي عانت من إصابات في موسمها الأخير "أنا سعيدة حقاً لأنني قادرة على لعب نهائي الدورة الأولى لهذا العام. أشعر أنني بحالة جيدة، وأنا سعيدة بالطريقة التي لعبت بها".

وأضافت الرومانية "كان العام الماضي حقاً أسوأ ما في حياتي. الأصعب ذهنياً أيضاً".

وتابعت هاليب المصنفة أولى عالمياً سابقاً (20 حالياً) التي غابت الموسم الماضي عن رولان غاروس، ويمبلدون وأولمبياد طوكيو بسبب إصابة في ربلة الساق ومن ثم في الركبة "لكنني أريد أن أنسى كل ذلك".