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ملبورن: احتاجت اليابانية ناومي أوساكا المصنفة أولى إلى 58 دقيقة فقط لحجز بطاقتها إلى الدور ربع النهائي لدورة ملبورن 1 في كرة المضرب بفوزها السهل على البلجيكية مارينا زانيفسكا 6 1 و6 1 الخميس.

وتفوقت اليابانية على منافستها التي لم تجد سبيلاً لمقارعتها، غير أن أوساكا تستعد لمواجهة أصعب في الدور التالي عندما تلعب أمام الالمانية أندريا بيتكوفيتش المصنفة تاسعة سابقاً والـ 75 حالياً.

وأكدت أوساكا التي عانت العام الماضي من مشكلات نفسية أدت إلى ابتعادها عن الملاعب وتراجع مستواها، أنها تريد أن تستمتع في الملاعب بعدما أقصت من الدور الأوّل في ملبورن الفرنسية أليزيه كورنيه.

وتستعد اليابانية التي تراجعت في تصنيف المحترفات الى المركز الثالث عشر، للدفاع عن لقبها في بطولة أستراليا المفتوحة التي احرزتها عامي 2019 و2021.

وكانت أوساكا التي فازت ايضاً مرتين ببطولة الولايات المتحدة المفتوحة (2018 و2020)، أعلنت في أوائل أيلول/سبتمبر الماضي أنها تريد "أخذ استراحة لبعض الوقت" بعد إقصائها من الدور الثالث لفلاشينغ ميدوز، وأعقب ذلك مؤتمر صحافي تحدثت خلاله بعصبية.

وعجزت أوساكا عن احراز لقبها الثالث في أربع سنوات في فلاشينغ ميدوز، وانهارت أيضا بعد خروجها من دورة سينسيناتي قبلها باسبوعين.

وقبلها بثلاثة أشهر، أعلنت انسحاباً جدلياً من الدور الثاني لبطولة رولان غاروس الفرنسية، لرفضها الإجابة على اسئلة الصحافيين. هناك اكتشفت تعرّضها لـ"نوبات اكتئاب عديدة"، فانسحبت أيضاً من بطولة ويمبلدون.