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سيدني: واصلت التونسية أنس جابر نتائجها الإيجابية استعداداً لمشاركتها في بطولة أستراليا المفتوحة لكرة المضرب التي تنطلق في 17 الحالي، بفوزها اللافت على التشيكية بترا كفيتوفا بطلة ويمبلدون مرتين 6-4 و6-4 لتبلغ الدور ربع النهائي من دورة سيدني.

وكانت جابر تألّقت بشكل لافت العام الماضي، حيث حققت باكورة ألقابها في مسيرتها وباتت أول لاعبة عربية تدخل نادي اللاعبات العشر الأوليات.

ونجحت جابر التي أصيبت بكوفيد 19 أواخر العام الماضي في قلب تخلفها في المجموعتين وتخرج فائزة على التشيكية المخضرمة، محققة أول انتصار على منافستها في أربع مباريات جمعت بينهما.

وتلتقي جابر المصنفة سابعة في دورة سيدني في ربع النهائي مع الاستونية أنيت كونتافيت الفائزة على الرومانية إيلينا غابريال روسه الصاعدة من التصفيات 6-3 و6-1.

غاربينيي موغوروسا

في المقابل، تغلّبت الإسبانية غاربينيي موغوروسا المصنفة ثالثة عالمياً على الروسية إيكاتيرينا ألكسندروفا 6-1 و7-6 (7-4)، وستلتقي في الدور المقبل مع الروسية الأخرى داريا كاساتكينا التي حققت المفاجأة بفوزها على البلجيكية إيليز مرتنس 6-3 و6-4.

وكانت أفضل نتيجة لموغوروسا في بطولة أستراليا المفتوحة عام 2020 عندما حلّت وصيفة للأميركية صوفيا كينن.

وكانت موغوروسا تخوض أوّل دورة لها منذ تتويجها ببطولة "دبليو تي أي" الختامية في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.

وأعربت الإسبانية عن رضاها عن أدائها بعد توقّف نحو شهرين وقالت في هذا الصدد "أنا سعيدة جداً لاني حافظت على هدوئي لا سيما في المجموعة الثانية عندما تخلفت 4-5 وكان الإرسال في حوزتي. الفوز بأوّل مباراة في الموسم مهم جداً لا سيما بأن مباراتي الأخيرة كانت قبل وقت طويل".

وبلغت الفرنسية كارولين غارسيا ربع النهائي أيضاً بعد انسحاب منافستها الكازاخستانية إيلينا ريباكينا.