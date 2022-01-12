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روما: حجز أتالانتا أولى بطاقات التأهل إلى ربع نهائي كأس إيطاليا في كرة القدم، بفوزه الأربعاء على ضيفه فينيتسيا 2-صفر في ثمن النهائي.

وبكّر الكولومبي لويس موريال بافتتاح التسجيل لفريق مدينة برغامو، بعد ترويض جيد بالصدر داخل المنطقة (12). وضمن الظهير الدنماركي يواكين مايهلي الفوز في الدقائق الأخيرة اثر هجمة مرتدة (88).

وبين الهدفين، سيطر فريق المدرب جانبييرو غاسبيريني، وصيف بطل النسخة الأخيرة، على المجريات، بيد أن حارسه الأرجنتيني خوان موسو ارتكب خطأ في الشوط الثاني كاد يكلف هدف التعادل لفينيتسيا السابع عشر في الدوري، قبل أن يعوّض بانقاذ أمام الفرنسي توما هنري (68).

ويلتقي "ديا"، رابع ترتيب الدوري راهناً، في ربع النهائي الفائز بين نابولي وفيورنتينا اللذين يلتقيان الخميس.

وحمت القرعة أندية المقدمة في الدوري، حيث تلعب على ارضها بعد أن تفادت خوض الدورين السابقين.

يوفنتوس

ويستهل يوفنتوس حملة الدفاع عن لقبه أمام سمبدوريا في 18 الجاري.

ويأمل ليتشي، الوحيد من الدرجة الثانية، في تحقيق انجاز جديد أمام روما في 20 الجاري على الملعب الأولمبي. كما يلعب الخميس ميلان مع جنوى الجريح، فيما يواجه إنتر بطل الدوري إمبولي في 19 الحالي.

يذكر أن يوفنتوس هو حامل الرقم القياسي في عدد الالقاب في المسابقة برصيد 14 لقبًا آخرها العام الماضي، أمام روما المتوج بتسعة ألقاب آخرها عام 2008، فيما يتقاسم إنتر ميلان ولاتسيو المركز الثالث بسبعة ألقاب لكل منهما أمام نابولي وفيورنتينا (6 لكل منهما) وميلان وتورينو (5 لكل منهما).