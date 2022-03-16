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باريس : بعد ثلاثة أشهر من نهاية نارية للموسم ونجاح الهولندي ماكس فيرستابن في انزال البريطاني لويس هاميلتون عن عرشه، تعود عجلات سيارات الفورمولا واحد إلى الدوران الأحد في البحرين.

شهد الموسم الماضي إثارة رائعة استمرت حتى اللفة الأخيرة، فيما يأمل المنظمون بتشويق إضافي مع تعديلات تقنية جذرية في موسم 2022.

كما حصلت بعض التغييرات على صعيد انتقالات السائقين، فأصبح البريطاني جورج راسل الزميل الجديد لهاميلتون في فريق مرسيدس.

تلقي وكالة فرانس برس نظرة على السائقين العشرين المشاركين في بطولة العالم التي تَعد بفصل جديد من المواجهة النارية بين فيرستابن وهاميلتون.

* مرسيدس

لويس هاميلتون (بريطانيا)

"إذا اعتبرتم أن أفضل ما في جعبتي قدّمته نهاية الموسم الماضي، انتظروا لتشاهدونني هذه السنة"، هكذا يُعدّ بطل العالم سبع مرات جماهيره لأم المعارك مع الهولندي، بحثاً عن لقب ثامن قياسي يفضّ به شراكته مع الألماني ميكايل شوماخر. بعد الضربة المعنوية التي تلقاها في أبوظبي، سرت شائعات عن اعتزاله، لكن ابن السابعة والثلاثين أثبت العكس بظهوره خلال إطلاق الفريق في شباط/فبراير. أظهر هاميلتون انه في قمته الموسم الماضي، محققاً فوزه الـ103 في عالم الفئة الأولى ومثلها في عدد مرات الانطلاق من المركز الأول. عبّر عن خشيته من قدرة مرسيدس على مقارعة سيارة ريد بول معتبراً ان الأولى "بحاجة لكثير من العمل" لمقارعة إيقاع منافساتها على غرار ريد بول وفيراري.

جورج راسل (بريطانيا)

خطف خريج أكاديمية مرسيدس المقعد الثاني في الفريق الالماني بعد إظهار قدراته مع فريق وليامس. تفوّق على زميله البولندي روبرت كوبيتسا في 21 سباقاً خلال موسمه الافتتاحي في 2020 وسجل أولى نقاطه وصعد على المنصة الموسم الماضي. لا يُعدّ ابن الرابعة والعشرين غريباً على مقود مرسيدس، إذ حلّ بدلاً من هاميلتون المصاب بفيروس كورونا في البحرين 2020 حيث كان قريباً من الفوز.

* ريد بول

ماكس فيرستابن (هولندا)

برغم المجريات الجدلية للسباق الأخير في أبوظبي حيث أحرز أول لقب في بطولة العالم، فقد توّج "ماد ماكس" عن جدارة بعد قتاله طيلة الموسم مع هاميلتون. لم يستسلم السائق الموهوب أمام تقدّم هاميلتون وحرمه من احراز لقبه الثامن في الرمق الأخير. برغم كونه الأسرع في تجارب الأسبوع الماضي، إلا أنه يدرك صلابة البريطاني والمعركة المرتقبة معه. كوفئ ابن الرابعة والعشرين على انجازه فمدّد فريقه عقده أخيراً لخمس سنوات إضافية. بدا نجل السائق السابق يوس مسترخياً قبل انطلاق الموسم "مهمٌ أن تحظى بوقت جيد في الفئة الأولى وتستمتع مع الذين يرافقونك في السفر، وأنا أحظى بذلك".

سيرخيو بيريس (المكسيك)

فوزه الأول في البحرين في السباق قبل الأخير من موسم 2020 منحه مقعداً ودوراً رئيساً في مهمة فيرستابن بانزال هاميلتون عن عرشه. حلّ رابعاً الموسم الماضي عندما توّج في باكو، وأظهر انه الزميل المناسب للهولندي بعدما أرهق هاميلتون في السباق الأخير الحاسم في أبوظبي.

* فيراري

شارل لوكلير (موناكو)

يبدو أن سكوديريا فيراري قد طوت صفحة 2020 الرهيبة، الأسوأ لها في أربعين سنة، عندما عوّضت مركزها السادس لدى الصانعين بالصعود إلى المركز الثالث. وفيما تخلّف شارل لوكلير عن زميله الإسباني كارلوس ساينس جونيور في ترتيب السائقين الموسم الماضي، يتطلع إلى التعويض في موسمه الرابع مع الفريق الأحمر بعد تجارب جيدة الأسبوع الماضي صنفها بـ"إحدى أسلس التجارب التي خضتها". لم يحرز فيراري أي لقب صانعين منذ 14 عاماً بعد 16 لقباً قياسياً، فيما يبحث إبن الإمارة عن منح الحصان الجامح سباقه الأول منذ 2019.

كارلوس ساينس (إسبانيا)

يخوض الإسباني موسمه الثاني مع فيراري، ومع أربع منصات في 2020 اعتلى المركز الخامس في ترتيب السائقين. يأمل في تعزيز رصيد عائلته بعد انجازات والده كارلوس في بطولة العالم للراليات والراليات الصحراوية، بحثاً عن فوزه الأول في عالم الفئة الأولى.

* ماكلارين

دانيال ريكياردو (أستراليا)

أصيب الأسبوع الماضي بفيروس كورونا خلال التجارب الموسمية، لكن الأسترالي الذي يخوض موسمه الثاني مع ماكلارين يأمل الدخول في حلقة المتنافسين. بعد قدومه من رينو، زامل البريطاني الموهوب لاندو نوريس، وحلّ وراءه في ترتيب السائقين (8 6). صعد مرة وحيدة الموسم الماضي على المنصة، وكانت رائعة بعد تتويجه في مونتسا الإيطالية، فمنح فريقه فوزه الأول في بطولة العالم منذ 2012.

لاندو نوريس (بريطانيا)

صعد لاندو نوريس أربع مرات على المنصة وتصدر التجارب الرسمية مرة، فحصل على تمديد لعقده حتى 2025 مع عملاق الفئة الأولى السابق. يُعدّ ابن بريستول البالغ 22 عاماً أساسياً في خطط فريقه لاستعادة أمجاده. يترقب الجميع فوزه الأول في البطولة علماً انه حلّ في المركز السادس العام الماضي.

* وليامس

نيكولاس لطيفي (كندا)

حركته في جائزة ابوظبي الختامية للموسم الماضي ساهمت في انزال هاميلتون عن عرشه. خلال اطلاق سيارة فريقه، كشف انه تلقى تهديدات بالقتل واستأجر حراساً شخصيين لحمايته. بعد موسمين إلى جانب راسل، يأمل في تحسين مستواه على غرار حلوله وصيفاً في بطولة فورمولا 2 عام 2019.

ألكسندر ألبون (تايلاند)