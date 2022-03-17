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باريس: تخطى برشلونة صخب الجماهير التركية وحجز بطاقته الى الدور ربع النهائي من الدوري الأوروبي لكرة القدم "يوروبا ليغ"، بفوزه 2-1 على غلطة سراي في إياب الدور ثمن النهائي الخميس.

وكان الفريقان تعادلا سلبًا الأسبوع الماضي في كاتالونيا ممهدَّين لمباراة نارية في الإياب، حسمها الضيوف لصالحهم بهدفي بيدري (37) والغابوني بيار-إيميريك أوباميانغ (49)، بعد أن افتتح البرازيلي ماركاو التسجيل لأصحاب الارض (28).

وشكلت هذه المباراة آخر استعداد لبرشلونة قبل الكلاسيكو المرتقب ضد غريمه ريال مدريد متصدر الليغا في ملعب سانتياغو برنابيو الاحد، رغم أن آماله بالمنافسة على اللقب المحلي تبدو ضئيلة.

وواصل برشلونة نتائجه الرائعة مع مدربه تشافي هرنانديس وحافظ على سجله خاليًا من الهزائم للمباراة الـ11 تواليًا في جميع المسابقات، علمًا أنه لم يخسر في آخر 12 مواجهة في الدوري ما سمح له بالارتقاء الى المركز الثالث بعد بداية صعبة أطاحت المدرب الهولندي رونالد كومان وأعادت ابن النادي داخل أسواره.

وكان برشلونة خرج هذا الموسم من الدور الاول لدوري الابطال للمرة الاولى منذ موسم 2000-2001، وتبقى يوروبا ليغ أمله الوحيد للخروج بلقب هذا الموسم أو حتى التأهل الى المسابقة القارية الام مع اشتداد المنافسة على المقاعد المؤهلة في الدوري الاسباني.

مباراة كبيرة

قال تشافي بعد الفوز "قدمنا مباراة بشخصية كبيرة. كان من الرائع أن نكافح في ملعب كهذا وأمام فريق جيد جدًا".

وتابع "عرفوا كيف يدافعوا أمامنا ولكن كنا صبورين. أنا سعيد جدًا للاعبين. هذه نقطة تحوّل لمشروعنا".

وواجه تشافي مواطنه دومينيك تورنت، مدرب غلطة سراي، الذي كان ضمن الجهاز الفني لبرشلونة بين 2007 و2012 مع المدرب بيب غوارديولا في الفترة الذهبية للنادي الكاتالوني عندما كان تشافي لاعبًا.

وفي أجواء صاخبة جدًا في ملعب "نيف"، افتتح غلطة السراي التسجيل عندما نفذ الروماني ألكسندرو تشيكالداو الكرة من ركنية ارتمى لها ماركاو وتابعها رأسية منخفضة مفلتًا من رقابة فيران توريس (28)، ليحتفل بركله راية الركنية ويكسرها ما اضطر لاستبدالها بأخرى.

ورد النادي الكاتالوني بهدف جميل لبيدري، الفائز بجائزة الفتى الذهبي لأفضل لاعب في أوروبا لما دون 21 عامًا، عندما مرر له توريس الكرة اخل المنقطة وبدا أنه سيسددها سريعًا قبل أن يفلت من المدافع الاول الذي حاول إبعادها منه بتدخل ومن ثم تجاوز الثاني قبل أن يسددها بهدوء في الشباك (37).

وبعد أن نجح غلطة سراي في عزله طيلة الشوط الاول، كاد أوباميانع أن يمنح التقدم لفريقه قبل الاستراحة عندما تابع برأسه عرضية من أداما تراوري ارتدت من العارضة (45+4).

ولم يتأخر الفريق المتوج بطلا لدوري الابطال خمس مرات في مضاعفة تقدمه مع انطلاق الشوط الثاني، عندما تصدى أولا الحارس الإسباني إينياكي بينيا لتسديدة بوسكيتس، لتتهيأ أمام بيدري الذي سددها من مسافة قريبة، تألق مرة ثانية الحارس في التصدي لها لتعود الى دي يونغ مررها الى أوباميانغ الذي نجح هذه المرة في التفوق على الحارس من امام باب المرمى (49).

وكانت الانتكاسة الوحيدة لبرشلونة إصابة ظهيره الايمن الاميركي سيرجينيو ديست في العضلة الخلفية لفخذه الايسر ليخرج في الدقيقة 56 ما يهدد مشاركته في الكلاسيكو، علمًا أنه من المتوقع أن يشغل البرازيلي المخضرم داني ألفيش غير المسجل للمنافسة في يوروبا ليغ هذا المركز ضد ريال.

ونجح النادي الكاتالوني في الحد من خطورة الفريق التركي الذي يعاني محليًا باحتلاله المركز الحادي عشر في الدوري، وكانت أفضل محاولاته في الشوط الثاني تسديدة صاروخية لولبية من الظهير الهولندي باتريك فان أنهولت بيسراه من خارج المنطقة مرت فوق العارضة (60).

غلطة سراي

وحاول غلطة سراي الضغط في ربع الساعة الاخير من المباراة ولكن لم يجد لاعبوه التمريرات الصحيحة داخل المنطقة، فيما وجد لاعب برشلونة المساحات مع تقدم الضيوف لإدارك التعادل، وكاد البديل ديباي أن يسجل الهدف الثالث بتسديدة من داخل المنطقة مرت بجانب القائم (90+3).

وتأهل الى ربع النهائي براغا البرتغالي بعد تعادله 1-1 على أرض موناكو الفرنسي بعد تفوقه عليه 2-صفر ذهابًا، ولحق به أتالانتا الايطالي الذي جدد فوزه 1-صفر على باير ليفركوزن في ألمانيا بعدما تفوق عليه 3-2 الاسبوع الماضي، وغلاسكو رينجرز الاسكتلندي رغم خسارته 2-1 ضد النجم الاحمر الصربي بعد بفوزه على ارضه 3-صفر ذهابًا.