قراؤنا من مستخدمي فيسبوك

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال صفحتنا على فيسبوك

إضغط هنا للإشتراك



انديان ويلز (الولايات المتحدة): بلغت اليونانية ماريا ساكاري، المصنفة سادسة عالميًا، الدور نصف النهائي من دورة إنديان ويلز للألف نقطة لدى السيدات، بفوزها الخميس 7 5، 6 4 في مباراة مثيرة أمام الكازاخية إيلينا ريباكينا.

ولا زالت ابنة الـ26 عامًا تبحث عن لقبها الثاني فقط على الصعيد الاحترافي بعد الاول في دورة الرباط عام 2019.

قالت بعد المباراة التي استمرت ساعة و40 دقيقة "أنا سعيدة حقًا للطريقة التي لعبت بها اليوم. كانت هناك لحظات كانت فيها المنافسة محتدمة جدًا وشابها التوتر، ولكن تمكنت من تخطيها ذهنيًا".

وتلتقي ساكاري في المربع الاخير مع الاسبانية باولا بادوسا حاملة اللقب أو الروسية فيرونيكا كوديرميتسوفا.