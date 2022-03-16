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إنديان ويلز (الولايات المتحدة): تأهل الإيطالي ماتيو بيريتيني المصنف سادساً الثلاثاء إلى الدور ثمن النهائي من دورة إنديان ويلز الأميركية الدولية لماسترز الألف نقطة في كرة المضرب، بفوزه على الجنوب إفريقي لويد هاريس 6 4 و7 5.

واعتمد بيريتيني الذي لم يسبق له أن تخطى الدور الثالث في كاليفورنيا على صلابة ارساله الأوّل ليحقق 12 ارسالاً ساحقاً ونسبة نجاح في الكرات الاولى بلغت 88 في المئة من أجل خلق الفارق أمام منافسه.

غير أن تفوق الإيطالي لم يحل دون خسارته ارساله في المجموعة الثانية، ليتقدم هاريس 4 1.

تحدث بيريتيني عن تأخره في هذه المجموعة وهبوط مستواه قائلاً "كنت عصبياً بعض الشيء، ولم أحب ما يحصل وتركت العنان لنفسي لاخراج غضبي. في بعض الاحيان يكون ذلك جيداً".

ورفع بيريتيني الذي ادرك أهمية عدم الانجرار إلى مجموعة ثالثة فاصلة، من مستواه مجدداً ليهيمن على التبادلات ويفوز في ستة من الأشواط السبعة التالية، وبالتالي بالمجموعة والمباراة في ساعة و34 دقيقة.

وعن كونه من بين المرشحين للفوز في الدورة، قال "من الجيد معرفة ذلك، ولكن من هم هنا، هم من يلعب أفضل تنس. في مطلق الأحوال من الرائع أن أتواجد في ثمن النهائي للمرة الأولى".

بيريتيني



وضرب بيريتيني الذي بلغ نصف نهائي بطولة أستراليا المفتوحة، أولى بطولات غراند سلام مطلع العام الحالي، موعداً مع الصربي ميومير كيتسمانوفيتش (61 عالمياً) الفائز بصعوبة على الهولندي بوتيك فان دي زانتسخولب (47) 7 6 (7 3) و7 5.

وعند السيدات، باتت الرومانية سيمونا هاليب المتوجة باللقب عام 2015 أولى المتأهلات إلى ربع النهائي بفوزها السهل على مواطنتها سورانا كيرستيا 6 1 و6 4.

وعوضت هاليب معاناتها خلال ارسالها الاول مع نسبة نجاح 50 في المئة فقط، بفعالية أفضل خلال تبادل الكرات، حيث نجحت في انقاذ 4 كرات لكسر ارسالها والفوز بثلاث من أصل أربع لصالحها، لتنهي المجموعة الأولى في 33 دقيقة.

افتتحت كيرستيا المجموعة الثانية بكسر ارسال منافستها، غير أن هاليب الفائزة في بطولتي رولان غاروس الفرنسية (2018) وويمبلدون البريطانية (2019) محت سريعاً تأخرها بكسر ارسال مواطنتها، قبل أن تكرر السيناريو ذاته والنتيجة لصالحها 5 4 لتحسم المجموعة لصالحها فالمباراة بعد ساعة و24 دقيقة.