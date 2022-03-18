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إنديان ويلز (الولايات المتحدة): واصل الإسباني رافايل نادال، المصنف رابعاً عالمياً، الحفاظ على سجله خالياً من الخسارة في عام 2022 بفوزه الصعب على "المشاغب" الأسترالي نيك كيريوس (132) 7-6 (7-صفر) و5-7 و6-4، ليتأهل إلى الدور نصف النهائي من دورة إنديان ويلز الأميركية الدولية لماسترز الألف نقطة في كرة المضرب.

وبعدما بات في كانون الثاني/يناير صاحب الرقم القياسي لعدد الألقاب في بطولات الغراند سلام (21) إثر فوزه ببطولة أستراليا المفتوحة، رفع نادال عدد انتصاراته المتتالية منذ مطلع العام الحالي إلى 19 فوزاً.

وضرب نادال، الساعي للقبه الرابع في كاليفورنيا، في المربع الذهبي موعداً مع مواطنه كارلوس ألكاراس التاسع عشر والذي جرد البريطاني كاميرون نوري الثاني عشر من اللقب بالفوز عليه 6-4 و6-3.

وبات ألكاراس، المتوج في دورة ريو دي جانيرو في شباط/فبراير، في سن الـ 18 عاماً ثاني أصغر لاعب يصل إلى نصف نهائي إنديان ويلز بعد الأميركي أندريه أغاسي الذي حقق هذا الإنجاز عام 1988 في سن الـ 17 عاماً.

وقال نادال "شعرت بالحظ لفوزي بالمجموعة الاولى كوني تمكنت من قلب تأخري أمام كيريوس 4-5، فحظوظ الفوز بهذه المجموعة كانت قرابة 10 في المئة، أو ربما أقل. حصل ذلك، ولعبت كرات جيدة".

وأضاف "نيك هو أحد أبرز اللاعبين الموهوبين من دون أدنى شك. عندما يلعب بحافز كبير وبشغف هو أحد اللاعبين الذين بإمكانهم إحداث الكثير من الأضرار بأسلوب لعبك والفوز بمواجهة أي لاعب آخر".

واحتاج نادال إلى ساعتين و48 دقيقة لإقصاء منافسه الصاعد من التصفيات في مباراة ارتكب خلالها، بخلاف عادته، الكثير من الأخطاء المباشرة، منها 7 أخطاء مزدوجة، في حين قارع كيريوس "الماتادور" أثناء التبادلات.

في المجموعة الأولى، استهل كيريوس المباراة بكسر إرسال الإسباني ليتقدم 2-1، قبل أن يرد الاخير له التحية ليعادل النتيجة 5-5، ويعود ويسحقه في الشوط الفاصل 7-صفر، فيما عمد كيريوس الغاضب إلى تحطيم مضربه بالأرض موجهاً إهانة لفظية إلى أحد المشجعين، ما دفع الحكم إلى معاقبته بنقطة حسمت المجموعة.

وظل كيريوس العائد للتألق في ملاعب الكرة الصفراء بعدما غاب خلال عام 2020 بسبب فيروس كورونا وتراجع مستواه في 2021، لصيته بكونه من اللاعبين الموهوبين والمشاغبين، ليحسم المجموعة الثانية لصالحه بعد كسر إرسال منافسه.

ورفع نادال مستواه في المجموعة الثالثة، فيما تابع كيريوس استعراضه الغاضب وعندما كسر الإسباني إرساله ليتقدم 4-3 توجه إلى الحكم بكلمات نابية طالباً منه السيطرة على الجماهير التي كانت تحدث ضجة أثناء التبادلات.

ولم ينتظر نادال كثيراً ليعاقب الأسترالي، فحسم المجموعة الثالثة لصالحه 6-4 وبالتالي المباراة.

وهو الفوز السادس لنادال في 9 مواجهات مع كيريوس.