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جدة : يخوض الألماني سيباستيان فيتل، بطل العالم أربع مرات، سباقاً مع الوقت لخوض جائزة السعودية الكبرى للفورمولا واحد، في سعيه للتعافي من فيروس كورونا بحسب فريقه أستون مارتن الخميس.

وقال أستون مارتن إن فيتل لم يحصل بعد على مسحة سلبية بعد اصابته بكورونا نهاية الاسبوع الماضي وغيابه عن جائزة البحرين الكبرى الافتتاحية للموسم، حيث حلّ بدلاً منه مواطنه نيكو هولكنبرغ.

وقال الفريق إنه سيتخذ قراراً نهائياً قبل بداية التجارب على حلبة شوارع جدة "لم يقدّم سيباستيان فيتل بعد نتيجة سلبية لفحص كوفيد للسفر إلى السعودية. سيكون نيكو هولكنبرغ في جدة للحلول بدلاً من سيب بحال الضرورة".

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