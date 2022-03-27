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ميامي: بلغ الروسي دانييل مدفيديف، المصنف ثانيًا عالميًا، السبت الدور الثالث من دورة ميامي للماسترز في كرة المضرب بفوزه على البريطاني أندي موراي الخامس والثمانين بنتيجة 6-4، 6-2، فيما عبرت اليابانية ناومي أوساكا من دون أن تلعب بعد انسحاب منافستها.

ويطمح المصنف أول في الدورة لبلوغ نصف النهائي في ميامي من أجل استعادة صدارة تصنيف العالمي التي احتفط بها لأسبوعين فقط، علمًا أن أفضل نتيجة له في فلوريدا تبقى بلوغه ربع النهائي العام الماضي.

ويلتقي مدفيديف، الباحث عن لقبه الأول هذا العام بعد خسارته نهائي أستراليا المفتوحة أمام الإسباني رافايل نادال في مباراة ماراتونية، في الدور التالي مع الإسباني بيدرو مارتينيس الـ47 الفائز 7-6 (7/2)، 6-2 على التشيلي كريستيان غارين المصنف الثلاثين.

وكان الروسي خسر الصدارة بعد خروجه من الدور الثالث لدورة إنديان ويلز للماسترز على يد الفرنسي غايل مونفيس، لكن يبدو مصممًا هذه المرة على استعادتها من الصربي نوفاك ديوكوفيتش.

وكان كسرٌ واحد للإرسال في الشوط الثالث من المجموعة الأولى كافيًا للروسي من أجل خطفها من اللاعب المتوج مرتين سابقًا في ميامي عامي 2009 و2013.

وأمام أعين نجم ميامي هيت جيمي باتلر، حمل بطل فلاشيغ ميدوز هذا الزخم معه إلى المجموعة الثانية التي كسر فيها إرسال المتوج بثلاث بطولات كبرى والمصنف أول عالميًا سابقًا مرتين ليختمها لصالحه 6-2.

وجدد مدفيديف فوزه على موراي في ثاني لقاء فقط بينهما بعد أن تفوق عليه في دورة بريزبين الاسترالية في 2019.

أبرز النتائج الأخرى

وفي أبرز النتائج الأخرى، عبر البولندي هوبرت هوركاش المصنف عاشرًا بفوزه على الفرنسي أرتور ريندركنيش 7-6 (7/5)، 6-2 والإسباني روبرتو باوتيستا أوغوت (17) على حساب البولندي كميل مايشرزاك 6-3، 6-3، فيما خسر الروسي كارن خاتشانوف (25) أمام الاميركي تومي بول 6-4، 3-6، 7-6 (7/3).

لدى السيدات، عبرت أوساكا، المصنفة 77 عالميًا، بعد أن انسحبت منافستها التشيكية كارولينا بليشكوفا بسبب آلام في المعدة.

وتلتقي المتوجة بأربع بطولات كبرى تاليًا مع إحدى الاميركيتين آن لي أو أليسون ريسكي اللتين تلتقيان لاحقًا.

كما تأهلت الأميركية دانييل كولينز، وصيفة أستراليا المفتوحة، على حساب الروسية فيرا زفوناريفا 6-1، 6-4 والسويسرية بيليندا بنتشيتش حاملة ذهبية الأولمبياد بفوزها على البريطانية هيثر واتسون 6-4، 6-1.