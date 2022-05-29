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مدريد: "مبابي بات من الماضي"، لم يتردد رئيس ريال مدريد الاسباني فلورنتينو بيريس في التأكيد أن صفحة الدولي الفرنسي قد طويت بعد دقائق من تتويج ناديه بلقبه الرابع عشر في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم على حساب ليفربول الانكليزي.

قال السبت في حديث مع قناة موفيستار بلاس بعد أسبوع من قرار كيليان مبابي البقاء مع ناديه باريس سان جرمان إثر تجديد عقده حتى 2025 بعد ارتباطه موطوّلا بالانتقال الى نادي العاصمة الاسبانية "سيستمر ريال مدريد دائمًا في العمل على ضم أفضل اللاعبين، لكن مبابي بات من الماضي بالفعل، لم يحدث شيء، قدم مدريد موسمًا رائعًا وهو موضوع منسيّ الآن".

وتابع الرئيس الفذ "اليوم لا يوجد مبابي، اليوم هناك حفلة ريال مدريد".

وحقق ريال مدريد لقبه الرابع عشر معززًا رقمه القياسي في المسابقة القارية الام بفوزه السبت 1 صفر على ليفربول في ملعب "ستاد دو فرانس" في ضواحي سان دوني الباريسية، ليضيفه الى لقبه في الدوري.

قال بيريس "أنا سعيد، لقد كافحنا وعملنا طوال الموسم من أجل أن نصل الى هنا. في دوري الابطال، حالفنا الحظ أحيانًا وعاندنا في البداية، لأننا واجهنا كل الفرق الصعبة، ولكن تمكنا من التغلب عليها جميعها".