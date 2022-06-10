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مدريد : سيتواجه ريال مدريد بطل الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا لكرة القدم مع غريمه برشلونة الشهر المقبل في لقاء ودي تحتضنه مدينة لاس فيغاس الأميركية، وذلك وفق ما أعلن الناديان الجمعة.

وستقام المباراة في 23 تموز/يوليو على ملعب "أليجيينت ستاديوم" الذي يتسع لـ65 ألف متفرج، ضمن استعدادات الفريقين لانطلاق الدوري الإسباني في آب/أغسطس.

وبعد ثلاثة أيام من مواجهته مع غريمه الكاتالوني، يلتقي ريال مدريد مع كلوب أميركا المكسيكي في سان فرانسيسكو، قبل الانتقال الى لوس أنجليس للقاء يوفنتوس الإيطالي في 30 تموز/يوليو.

أما برشلونة، سيتحضر لمواجهة ريال بلقاء إنتر ميامي الأميركي في 19 تموز/يوليو ثم يواجه يوفنتوس في 26 منه في دالاس، قبل إنهاء جولته الأميركية ضد نيويورك ريد بولز في 30 منه.

وستكون المرة الثانية التي يتواجه فيه ريال وبرشلونة على الأراضي الأميركية بعد تموز/يوليو 2017 حين لعبا على ملعب "هارد روك ستاديوم" في ميامي أمام مدرجات ممتلئة بـ64 ألف متفرج، وفاز حينها النادي الكاتالوني 3 2.