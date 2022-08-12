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لندن : أبدى مدرب مانشستر سيتي، بطل الدوري الانكليزي لكرة القدم، الاسباني بيب غوارديولا، دهشته من الرغبة الكبيرة التي اظهرها الوافد الجديد المهاجم النروجي إرلينغ هالاند بتسجيله هدفين في أول ظهور له في "بريميرليغ" نهاية الأسبوع الماضي.

وتفوق سيتي على منافسة شديدة من أندية أوروبية عدة للتعاقد مع الشاب النروجي (22 عاماً) الذي سجّل 86 هدفًا في 89 مباراة مع بوروسيا دورتموند الالماني.

ودحض هالاند بسرعة هائلة أي شكوك حول قدرته على الاندماج سريعًا في نظام غوارديولا الذي تُوج مع سيتي بلقب الدوري في العامين المنصرمين من دون اشراك مهاجم صريح، ونجح في تسجيل هدفي الفوز على وست هام.

وشرح غوارديولا في مؤتمره الصحافي عشية مباراة فريقه أمام ضيفه بورنموث على ملعب الاتحاد السبت "إنه لاعب استثنائي" مضيفاً "ليس من الضروري إخباركم، الجميع يعرف ذلك، لكننا نجتمع مرات عدّة. هو منافس مذهل ويريد الفوز".

وتحدث هالاند مرات عدّة في الأشهر الاولى بعد وصوله الى سيتي عن الحاجة إلى مواصلة تحسين ادائه، حيث يطمح غوارديولا في تأمين خيارات عدة في الهجوم.

ولذلك، تعاقد أيضاً مع المهاجم الدولي الأرجنتيني خوليان ألفاريس، في حين من المتوقع أن يحصل فيل فودن وكول بالمر على المزيد من الوقت هذاالموسم عقب رحيل البرازيلي غابريال جيزوس (ارسنال) ورحيم سترلينغ (تشلسي).

وتابع مدرب برشلونة الاسباني وبايرن ميونخ الالماني السابق "أود أن أجعل هؤلاء اللاعبين أفضل. يمكن أن يكون إرلينغ لاعبا أفضل وأعتقد أن لديه الإرادة للقيام بذلك".

واضاف "أنا لم أرَ أبدا لاعبًا في 21 أو 22 عامًا ربما (ليونيل) ميسي ينهي الهجمات بهذا الشكل".