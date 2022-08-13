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لندن: تابع مانشستر سيتي حامل اللقب بدايته القوية وحقّق فوزًا عريضًا على حساب بورنموث 4-صفر في المرحلة الثانية من الدوري الانكليزي لكرة القدم، وانضم اليه في الصدارة أرسنال الفائز على ليستر سيتي دون متاعب 4-2 السبت.

وتشارك سيتي وارسنال صدارة ترتيب "بريميرليغ" بست نقاط بالعلامة الكاملة مع افضلية الاهداف لسيتي، فيما اهدر ليدز يونايتد فرصة الالتحاق بركب المتصدرين بعد تعادله امام ساوثمبتون 2-2 ليخفق في تحقيق فوزه الثاني تواليًا.

على ملعب الاتحاد، حقّق سيتي مع مدربه الاسباني بيب غوارديولا انتصاره الثاني من مباراتين بعد فوزه في المرحلة الاولى على وست هام بهدفين سجلهما الوافد الجديد النرويجي إرلينغ هالاند.

وسجّل لـ "سيتيزنس" اهدافه كل من الالماني إلكاي غوندوغان (19)، البلجيكي كيفن دي بروين (31)، فيل فودن (37) والكولومبي جيفرسون ليرما خطأ في مرماه (79).

وهيمن اصحاب الارض بشكل مطلق على المواجهة بفضل السلاسة الهجومية حيث نجح سيتي في تحويل فرصه الى اهداف، فانتزع التقدم عن طريق غوندوغان الذي انفرد بالمرمى اثر تبادل تمريرات "وان تو" مع هالاند الذي واصل عروضه القوية وحقّق تمريرته الحاسمة الاولى مع سيتي في الـ "بريميرليغ" (19).

وسرعان ما عزّز دي بروين المتألق من تقدم فريقه بهدف ثان من تسديدة بيسراه اثر تمريرة من زميله فودن (31).

وردّ دي بروين الجميل الى فودن المنطلق بسرعة في عمق المنطقة ومرّر له كرة رائعة على طبق من فضة لم يتردد الاخير بايداعها داخل الشباك (37).

وهدأ إيقاع المباراة قليلا في الشوط الثاني، لكن حافظ سيتي على افضليته الواضحة وسط تكتل بورنموث في الدفاع سعيا الى تفادي تلقي شباكه المزيد من الاهداف.

ولم يتمكن سيتي من دكّ مرمى خصمه في الشوط الثاني حتى الدقيقة 79 عندما حاول البرتغالي جواو كانسيلو التمرير على الجهة اليسرى من المرمى لترتد الكرة من قدم ليرما مباشرة داخل مرمى فريقه (79).

وفي ملعب الامارات، قاد البرازيلي غابريال جيزوس أرسنال الى مواصلة بدايته القوية هذا الموسم بفوزه على حساب ليستر 4-2.

وسجّل جيزوس هدفي فريقه في الشوط الاول (23 و35)، محرزا اول اهدافه الرسمية منذ انتقاله الى صفوف الفريق الللندني قادما من مانشستر سيتي خلال الصيف، فيما أضاف السويسري غرانيت تشاكا الهدف الثالث (55) بعدما كان الفرنسي ويليام صاليبا قلّص النتيجة لليستر بعدما سجّل هدفا في مرمى فريقه (53).

وبعدما قلّص جيمس ماديسون النتيجة مرة اخرى لليستر (74)، قضى على آماله ارسنال سريعا بهدف للبرازيلي غابريال مارتينيلي الذي سجّل هدفه الثاني هذا الموسم (75).

ورفع ارسنال رصيده الى ست نقاط في صدارة الترتيب بالتساوي مع سيتي فيما يملك ليستر في رصيده نقطة يتيمة عقب تعادله في المرحلة الاولى امام برنتفورد 2-2 في بداية مخيّبة لبطل عام 2016.

واستمرت عقدة ارسنال بمطاردة ليستر حيث لم يفز عليه منذ تشرين الاول/اكتوبر من عام 2020، حيث فاز غانرز في المواجهات الاربع الاخيرة التي جمعت الفريقين.

ودخل الفريق اللندني الى اللقاء منتشيا بفوزه في المرحلة الاولى على كريستال بالاس 2-صفر، وسط آمال كبيرة معقودة على تشكيلة الموسم الحالي لخوض موسم ناجح بعدما انهى فريق المدرب الاسباني ميكيل أرتيتا الموسم الماضي في المركز الخامس ليغيب عن مسابقة دوري ابطال اوروبا.

فبالاضافة الى جيزوس، ضم أرسنال ايضًا الظهير الاوكراني أولكسندر زينتشنكو من سيتي، البرتغالي فابيو فييرا، البرازيلي الشاب ماركينيوس والحارس الاميركي مات تورنر وعاد صاليبا من فترة إعارة في مرسيليا.

وألحق أستون فيلا بضيفه إيفرتون خسارته الثانية توالياً في الدوري بفوزه عليه 2-1.

سجّل لاستون فيلا هدفيه داني إينغز (31) والارجنتيني إميليانو بوينديا (86) فيما سجّل لايفرتون هدفه الفرنسي لوكاس ديني عن طريق الخطأ (87).

وحقق أستون فيلا مع مدربه لاعب وسط ليفربول والدولي السابق ستيفن جيرارد فوزه الأوّل هذا الموسم بعد خسارته أمام بورنموث بهدفين نظيفين في باكورة المراحل.

في المقابل، مُني إيفرتون الذي كافح الموسم الماضي لتفادي الهبوط في المرحلة الاخيرة بقيادة لاعب تشلسي وزميل جيرارد في منتخب "الأسود الثلاثة" السابق فرانك لامبارد بخسارته الثانية توالياً بعد سقوطه أمام تشلسي صفر-1 افتتاحاً.

ولم ينجح نيوكاسل الطامح الى فرض نفسه من جديد بعد انتقاله الى الملكية السعودية في تحقيق فوزه الثاني وتعادل امام مضيفه برايتون صفر-صفر.

وكان سبق ان هزم نيوكاسل بقيادة المدرب إيدي هاو نظيره نونتغهام فورست الصاعد حديثًا 2-صفر في المرحلة الاولى.

كما انتهت مباراة ولفرهامبتون وفولهام بالتعادل السلبي.

ويلعب لاحقاً برنتفورد مع مانشستر يونايتد.

وتستكمل المنافسات الأحد بلقاءي نوتنغهام فوريست مع وست هام وتشلسي مع توتنهام، وتختتم الإثنين بمواجهة ليفربول أمام كريستال بالاس.

النتائج والترتيب

لندن: في ما يلي نتائج وترتيب المرحلة 2 ضمن بطولة انكلترا لكرة القدم

السبت

أستون فيلا - إيفرتون 2 - 1

برايتون - نيوكاسل يونايتد 0 - 0

ولفرهامبتون - فولهام 0 - 0

أرسنال - ليستر سيتي 4 - 2

مانشستر سيتي - بورنموث 4 - 0

ساوثمبتون - ليدز يونايتد 2 - 2

(16:30) برنتفورد - مانشستر يونايتد

الأحد

(13:00) نوتنغهام فوريست - وست هام

(15:30) تشلسي - توتنهام

الإثنين

(19:00) ليفربول - كريستال بالاس

الترتيب (لعب، فاز، تعادل، خسر، له، عليه، نقاط):

1. مانشستر سيتي 2 2 0 0 6 0 6

2. أرسنال 2 2 0 0 6 2 6

3. نيوكاسل يونايتد 2 1 1 0 2 0 4

4. ليدز يونايتد 2 1 1 0 4 3 4

5. برايتون 2 1 1 0 2 1 4

6. توتنهام 1 1 0 0 4 1 3

7. تشلسي 1 1 0 0 1 0 3

8. أستون فيلا 2 1 0 1 2 3 3

9. بورنموث 2 1 0 1 2 4 3

10. فولهام 2 0 2 0 2 2 2

11. برنتفورد 1 0 1 0 2 2 1

. ليفربول 1 0 1 0 2 2 1

13. ولفرهامبتون 2 0 1 1 1 2 1

14. ليستر سيتي 2 0 1 1 4 6 1

15. ساوثمبتون 2 0 1 1 3 6 1

16. مانشستر يونايتد 1 0 0 1 1 2 0

17. إيفرتون 2 0 0 2 1 3 0

18. كريستال بالاس 1 0 0 1 0 2 0

. نوتنغهام فوريست 1 0 0 1 0 2 0

. وست هام 1 0 0 1 0 2 0