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سينسيناتي (الولايات المتحدة): فاز الاسكتلندي أندي موراي بأوّل مباراة له على الملاعب الصلبة هذا الصيف ليحسم "معركة المخضرمين" لصالحه بمواجهة السويسري ستان فافرينكا 7 6 (7 3) و5 7 و7 5، في الدور الافتتاحي لدورة سينسيناتي الألف نقطة للماسترز للرجال واحدى دورات الألف للسيدات.

وتواجه موراي، ابن الـ 35 عاماً، وفافرينكا الذي يكبره بعامين للمرة الـ 22 في مسيرتيهما، حيث يعاني الأوّل المتوج في ويمبلدون (2013 و2016) والولايات المتحدة (2102) والثاني الفائز في أستراليا (2014) وفرنسا (2015) والولايات المتحدة (2016) للعودة إلى أعلى مستوى في عالم الكرة الصفراء، بعد معاناة طويلة مع الاصابات في الأعوام الماضية.

وكان موراي خسر في الدور الأول لدورة واشنطن وفي مونتريال الكندية الألف نقطة للماسترز الأسبوع الماضي، في حين حقق فافرينكا الذي تراجع للمرتبة 306 عالمياً آخر فوز له في دورة كوينز اللندنية على الملاعب العشبية في حزيران/يونيو، علماً أن آخر انتصار له على الملاعب الصلبة يعود إلى بطولة أستراليا المفتوحة العام الماضي.

واحتاج موراي المتوّج في سينسيناتي عامي 2008 و2011 والذي يشارك للمرة الـ17 في مسيرته، إلى قرابة ثلاث ساعات لحسم اللقاء لصالحه وبلوغ الدور الثاني.

موراي

قال الاسكتلندي الذي وصل إلى نهائي دورتي سيدني مطلع العام الحالي وشتوتغارت على العشب مطلع هذا الصيف والذي تقدم للمرتبة 47 عالمياً "لم نعد شباناً. كلانا بذل قصارى جهده حتى النهاية".

وتابع "مثل هذه المباريات باتت أصعب بكثير مما كانت عليه عندما كنا في منتصف العشرينات من العمر"، مضيفاً "كلانا يحب هذه الرياضة، ونعاني من مشاكل مع الإصابات في السنوات القليلة الماضية".

أضاف موراي "شكّلت الرياضة جزءاً هائلاً من حياتي، بدأت اللعب بعمر الرابعة".

شرح عن الفترة التي غاب عنها بسبب الاصابات المتلاحقة "عندما غبت بسبب الاصابة ولم أكن متأكداً من العودة، تذكرت أسباب ممارسة هذه اللعبة. لقد تطلب الأمر جهداً كبيراً ومعاناة للعودة (بعد جراحتين في الورك) للعب على هذا المستوى".

وانضم البريطاني كاميرون نوري، المصنف تاسعاً، إلى قائمة المتأهلين للدور الثاني بفوزه على الدنماركي هولغر رونه 7 6 (7 5) و4 6 و6 4.

كما فاز الكرواتي مارين تشيليتش، المتوج باللقب عام 2016 على الاسباني خاومي مونار 6 3 و6 3، فيما كان حظ مواطن الأخير روبرتو باوتيستا الخامس عشر أفضل، إذ قلب تأخره بمجموعة أمام الأرجنتيني فرانسيسكو سيروندولو إلى فوز 6 7 (5 7) و6 4 و6 2. وفاز الأميركي جون إيسنر الذي وصل إلى نهائي عام 2013 وخسر أمام الاسباني رافايل نادال على الفرنسي بنجامان بونزي 7 6 (13 11) و3 6 و7 6 (7 1).

وخسر الإيطالي ماتيو بيريتيني، المصنف 12 ووصيف بطولة ويمبلدون 2021، مباراته الثانية توالياً على الملاعب الصلبة أمام الفرنسي فرنسيس تيافو 6 7 (3 7) و6 4 و6 7 (5 7).

ريباكينا تقصي شريف

لدى السيدات، فازت الكازاخستانية إيلينا ريباكينا المتوجة في ويمبلدون هذا العام على المصرية ميّار شريف 6 3 و6 2.

وضربت المصنفة 25 عالمياً موعداً مع الاسبانية غاربينيي موغوروسا الثامنة والفائزة في عام 2017.

ورفعت الكازاخستانية البالغة 23 عاماً من مستوى لعبها في المجموعة الثانية التي حسمتها لصالحها مع 4 ارسالات ساحقة و13 كرة فائزة أمام شريف.

قالت ريباكينا "كنت بطيئة في البداية ولكن استعدت نمطي وارسلت بطريقة جيدة".

وأكدت انها تحاول أن تتطلع إلى الأمام في مسيرتها وهي تتكيف مع وضعها الجديد، وتابعت "لقد منحتني بطولة ويمبلدون الثقة لكنني الآن أركز على بطولاتي الأخرى وأحاول ألا أفكر في الماضي".