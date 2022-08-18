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سايتاما (اليابان): سجّل كيم جين غيو هدفاً قاتلاً في الرمق الأخير حجز لفريقه تشونبوك هيونداي الكوري الجنوبي بطاقة التأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال آسيا في كرة القدم الخميس، على حساب مواطنه دايغو أف سي 2 1.

وهزّ البديل كيم الشباك في الدقيقة 121، ليضمن فوزاً شاقاً لتشونبوك، حامل اللقب مرتين في 2006 و2016، قبل الوصول إلى ركلات الترجيح.

وافتتحت المباراة الدور الاقصائي في شرق القارة، حيث تقام جميع المواجهات في سايتاما اليابانية من مباراة واحدة دون ذهاب وإياب.

وافتتح سونغ مين كيو التسجيل لتشونبوك مطلع الشوط الثاني، ثم عادل البرازيلي زيكا لدايغو بعدها بعشر دقائق، مسجلاً هدفه السابع في المسابقة.

وخاض دايغو المباراة متوتراً، بعد حلول تشوي وون كوون بدلاً من البرازيلي المستقيل قبل أيام قليلة اثر نتائج سلبية ألكسندر غاما.

ويلعب في وقت لاحق فيسيل كوبي الياباني مع مواطنه يوكوهوما مارينوس، والجمعة باثوم يونايتد التايلاندي مع كيتشي من هونغ كونغ، وجوهور دار التعظيم الماليزي مع أوراوا رد دايموندز الياباني بطل 2007 و2017. وتقام مبارتا ربع النهائي في منطقة الشرق الإثنين المقبل.

يذكر ان مباريات الغرب تقام في شباط/فبراير 2023 وتجمع الهلال السعودي مع شباب الأهلي الإماراتي، الشباب السعودي مع ناساف الأوزبكستاني، الدحيل القطري مع مواطنه الريان والفيصلي السعودي مع فولاد خوزستان الإيراني.