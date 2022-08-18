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سينسيناتي (الولايات المتحدة) : فازت التشيكية بترا كفيتوفا المصنفة 28 عالمياً الخميس على التونسية أنس جابر الخامسة 6 1 و4 6 و6 صفر، وبلغت ربع نهائي دورة سينسيناتي لكرة المضرب، إحدى دورات الألف للسيدات.

وكانت جابر التي وصلت إلى نهائي النسخة الأخيرة من بطولة ويمبلدون، ثالثة البطولات الأربع الكبرى، عانت في الدور السابق أمام ألأميركية كاثرين ماكنالي (179) حيث توجب عليها Yنقاذ 3 كرات لصالح منافستها لحسم اللقاء، قبل أن تقلب الطاولة وتخرج فائزة بعد 3 مجموعات وساعتين و30 دقيقة.

ولكن أمام كفيتوفا، وقبل 11 يوماً من انطلاق بطولة الولايات المتحدة المفتوحة، آخر بطولات "غراند سلام" للعام الحالي (29 آب/أغسطس 11 أيلول/سبتمبر)، لم تنجح في قلب المعادلة لصالحها.

وبعد خسارتها المجموعة الأولى من دون مقاومة تذكر، عادلت التونسية الكفة بفوزها بالمجموعة الثانية مستفيدة من انخفاض المستوى البدني لمنافستها التشيكية.

أخطاء

ولكن في المجموعة الثالثة الحاسمة، ارتكبت جابر الكثير من الأخطاء (30 في الاجمال) لتتأخر سريعاً صفر 5 أمام المصنفة ثانية عالمياً سابقاً، ورغم إنقاذها كرتين لحسم اللقاء ضدها، إلاّ أنها فشلت في الثالثة لتخسر المجموعة فالمباراة.

وضربت كفيتوفا، المتوجة مرتين في ويمبلدون (2011 و2014) والتي تسعى لبلوغ المربع الذهبي، موعداً مع الفائزة من مباراة الاسترالية أيلا تومليانوفيتش والروسية فيرونيكا كودرميتوفا.

كما تأهلت الروسية إيلينا ريباكينا حاملة لقب ويمبلدون الى ربع النهائي بفوزها على الاميرمية أليسون ريسك (29) 6 2، 6 4 على أن تلتقي تاليًا مع البولندية إيغا شفيونتيك الاولى عالميًا او الاميركية ماديسون كيز.

الرجال

لدى الرجال حيث تعتبر الدورة إحدى دورات الماسترز، ودّع الروسي أندري روبليف الثامن عالميًا ووصيف العام الماضي من الدور الـ16 بسقوطه أمام الاميركي تايلور فريتز الثالث عشر في مباراة مثيرة 6 7 (4/7)، 6 2، 7 5.

وجدد فريتز فوزه على الروسي بعد أن أخرجه أيضًا من نصف نهائي دورة إنديان ويلز للماسترز في وقت سابق من العام قبل أن يحقق اللقب.